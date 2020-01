Da wird der eigene Garten glatt zum Schmetterlingsgehege! Dass Kosmetik-Mogul Kylie Jenner (22) jede ihrer Kollektionen mit einer auf das jeweilige Thema abgestimmten Party zelebriert, ist längst kein Geheimnis mehr. Nach der Zusammenarbeit mit ihren Schwestern Kim Kardashian (39), Khloe (35) und Co. war nun Kylies eigene Tochter dran! Um das Mutter-Kind-Projekt zu einem besonders schönen Ereignis werden zu lassen, legte sich Ky mit dem Launch so richtig ins Zeug!

Auf ihrem Instagram-Account gewährte die 22-Jährige ihren Followern jetzt einen Einblick in die Fete. Da auf den Werbebildern für die "Stormi Collection" Rosen und Schmetterlinge zu sehen sind und die Kampagne so an einen verzauberten Wald erinnert, ließ Kylie auch die Location in diesem Stil dekorieren: Ihr Anwesen war mit unzähligen Schmetterlingsnachbildungen geschmückt, sogar Stühle in Schmetterlingsform gab es.

Besonders niedlich: Kylies Töchterchen Stormi Webster (1) trug auf dem Fest ein Kleid mit Schmetterlingsapplikationen – und die Mama eine Hose mit Butterfly-Print! Die jüngste Edition von Kylie Cosmetics ist ab 1. Februar, dem Geburtstag von Stormi, erhältlich.

Instagram / kyliejenner Stormi Webster beim Launch der "Stormi-Collection"

Instagram / kyliejenner Stormi Webster und Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Geschäftsfrau

