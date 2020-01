Beim KarJenner-Clan gibt es was zu feiern! Eigentlich hat Kylie Jenners (22) Tochter Stormi Webster (1) erst am 1. Februar Geburtstag – allerdings zieht die TV-Familie Partys ebenso wie Reisen bekanntlich gerne vor. So auch die Feierlichkeiten für Stormis zweiten Geburtstag: Ihre Mama organisierte für die Verwandten einen Trip an den "magischsten Ort der Welt" – Disney World in Florida!

Neue Paparazzi-Aufnahmen zeigen das Mutter-Tochter-Duo, Momager Kris Jenner (64), ihren Partner Corey Gamble (39), Kourtney Kardashian (40), deren Tochter Penelope Disick (7) und selbst Kim Kardashians (39) Spross North West (6) in einem nachgestellten Zuhause von Donald Duck und Co.. Dabei strahlen aber nicht nur die kleinen Mädchen bis über beide Ohren – auch ihre Mütter können ihre Freude kaum verbergen! Gemeinsam fuhren sie in der Peter-Pan-Achterbahn, erkundeten Micky Maus' Wunderhaus und sogar das Rapunzel Schloss!

Im Laufe des Ausflugs gesellte sich noch jemand zu der Rasselbande: Kys Ex Travis Scott (28), der Stormis Vater ist! Der Rapper, die Kosmetikunternehmerin und ihr Töchterchen verbrachten sogar ein wenig Zeit nur zu dritt. Eines wird auf den Bildern sehr deutlich: Obwohl die jungen Eltern getrennt sind, scheinen sie sich bestens zu verstehen!

Backgrid/Action Press Travis Scott, Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Penelope Disick, Corey Gamble, North West und Kylie

Backgrid/Action Press Kris Jenner, Penelope Disick, Kylie Jenner, Kourtney Kardashian, Corey Camble und Travis Scott

Backgrid/Action Press Travis Scott, Penelope Disick und Kylie Jenner

