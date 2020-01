Beginnt Duane Chapman (66) mit dieser Dame etwa ein neues Leben? Im vergangenen Jahr machte der TV-Kopfgeldjäger eine schwere Zeit durch: Seine Frau Beth starb im Juni 2019 im Alter von 51 Jahren an Kehlkopfkrebs. Seit Anfang des Jahres soll es jedoch eine neue Dame an der Seite des Witwers geben: Er hat offenbar mit Moon Angell, der besten Freundin seiner verstorbenen Frau, angebandelt – und machte ihr nun in aller Öffentlichkeit einen Heiratsantrag!

Duane und die Rothaarige waren Gäste in der Show Dr. Oz. Wie ein Trailer der Sendung verrät, machte der Blondschopf seiner Partnerin eine rührende Liebeserklärung: "Ich bin sehr viel glücklicher, wenn sie in meiner Nähe ist!" Doch damit war es nicht getan! Offenbar möchte der TV-Star seine Liebe zu Beth' ehemaliger Assistentin ganz offiziell machen und fragte sie deshalb vor laufender Kamera: "Moon Angell, willst du mich heiraten?" Trotzdem sind Duane und Moon aber nicht verlobt. Ein Freund der Familie erzählte dem Portal, dass der Antrag nicht offiziell gewesen sei, weil es keinen Ring gegeben habe.

Trotzdem dürfte die ganze Situation Duanes Tochter Lyssa Chapman gar nicht gefallen – die scheint nämlich überhaupt kein Fan ihrer möglichen zukünftigen Stiefmutter zu sein! Auf Twitter hatte sich die 32-Jährige Anfang Januar zu der Affäre ihres Vaters sehr kritisch geäußert: "Was tust du, wenn jemand, der deine Familie durch die Beziehung mit deinem Bruder kennengelernt hat, deinen Vater zu daten versucht, nachdem deine Stiefmutter gestorben ist?"

Getty Images Duane Chapman und Steve Doocy im August 2018

Anzeige

Perez/X17online.com / ActionPress Duane und Beth Chapman in West Hollywood, 2018

Anzeige

NICEPAPGIO/X17online.com / ActionPress Beth und Duane Chapman in Los Angeles, 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de