Was sagt Duane Chapmans (66) Familie zu seiner vermeintlichen Partnerin? Seit Anfang Januar gibt es wilde Spekulationen um das Liebesleben des TV-Kopfgeldjägers: Rund sechs Monate nach dem Tod seiner Frau Beth (✝51) zeigt er sich in einem Social-Media-Beitrag zusammen mit Moon Angell, seiner langjährigen Assistentin. Seine Tochter Lyssa äußerte sich nun im Netz zu den Gerüchten – und rechnete mit der angeblichen Freundin ihres Vaters gnadenlos ab!

Auf Twitter teilte die 32-Jährige kürzlich einen wütenden Post: "Was tust du, wenn jemand, der deine Familie durch die Beziehung mit deinem Bruder kennengelernt hat, deinen Vater zu daten versucht, nachdem deine Stiefmutter gestorben ist?" Sie solle zudem auch alle Kleidung der verstorbenen 51-Jährigen aus dem Schrank entfernt und ihn mit ihren eigenen Sachen bestückt haben. Lyssa setzt ein klares Statement: Ihr Vater sei zwar ein erwachsener Mann, doch: "Du kannst dir sicher sein, dass ich nicht in die Geschichte eingehen werde als diejenige, die das unterstützt hat."

Am Dienstag hatte sich Duane zum ersten Mal zu den Schlagzeilen geäußert: "Sie ist einfach nur gut zu mir. Ich werde richtig emotional und rutsche in ein tiefes Loch und dann sagt sie mir, dass ich mich zusammenreißen soll", hatte er gegenüber Radar online erklärt. Er sei sehr froh, sie an seiner Seite zu wissen.

Instagram / duanedogchapman Moon Angell und Duane Chapman

Instagram / mslyssac Beth und Lyssa Chapman

Perez / X17online.com / ActionPress Duane Chapman, TV-Kopfgeldjäger

