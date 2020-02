Hoppla, das war so wohl nicht geplant! Jodie Turner-Smith und ihr Ehemann Joshua Jackson (41) erwarten ihr erstes Kind. Die Schauspielerin ist bereits im siebten Monat schwanger. Aber auch mit XL-Kugel ist Jodie noch immer topfit und arbeitet. Bei einem Auftritt am Freitagabend plapperte die werdende Mami nun ein pikantes Detail aus, was sie bisher unter Verschluss hielt: das Geschlecht ihres Babys!

Natürlich war Jodies Schwangerschaft das Thema bei der Graham Norton Show. Nicht zuletzt, weil die Beauty ein bauchfreies Oberteil trug. Jim Carrey (58), der ebenfalls zu Gast war, wandte sich direkt ihrem kugelrunden Bauch zu: "Ich freue mich voll, dass ich dabei sein kann, wenn das Kind kommt", scherzte der Schauspieler und Jodie antwortete, ohne dabei zu bemerken, ein wenig zu viel zu verraten: "Ich glaube, ihr ist gerade langweilig." Dass die 33-Jährige damit aus Versehen das Geschlecht verraten hatte, fiel offenbar niemandem auf. Denn die Plauderrunde ginge ohne Nachfrage weiter.

Im weiteren Gesprächsverlauf musste das Model Jim und die anderen Zuschauer dann enttäuschen. Sie werde noch nicht an diesem Abend gebären: "Ich habe noch ein paar wenige Monate. Ich bin kurz vor der Zielgeraden."

