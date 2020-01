Joshua Jackson (41) und Jodie Turner-Smith sind schon bald zu dritt unterwegs! Der Dawson's Creek-Star und das britische Model sind bereits seit etwa einem Jahr in einer glücklichen Beziehung. Ihre Liebe besiegelten die zwei Turteltauben kürzlich dann sogar mit einer klammheimlichen Hochzeit. Und die beiden wollten offenbar nicht lange nur zu zweit bleiben: Das Paar erwartet bereits sein erstes gemeinsames Kind. Paparazzi erwischten Jodie nun mit deutlich sichtbarem Kugelbauch!

Am vergangenen Montag gönnte sich die Beauty etwas Auszeit und legte mit ihrem Mann einen Spaziergang durch West Hollywood ein. Bei dem Ausflug präsentierte sich die Schauspielerin in einem figurbetonten, schwarzen Kleid – und in dem war ihr inzwischen ziemlich großer Schwangerschaftsbauch gut zu erkennen! Allzu lang dürfte das Paar also nicht mehr auf die Ankunft des Sprösslings warten müssen.

Die werdenden Eltern genießen die Zeit der freudigen Erwartung offenbar in vollen Zügen. Joshua und Jodie sollen laut US Magazine gerade erst von einem Jamaika-Urlaub zurückgekehrt sein. Auf der karibischen Insel sollen die zwei ihren Silvesterabend verbracht haben.

APEX / MEGA Jodie Turner-Smith mit Babybauch im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Joshua Jackson und Jodie Turner-Smith bei der "Queen & Slim"-Premiere

Anzeige

Getty Images Joshua Jackson im September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de