Sex ist für Jessie J (31) wohl nicht die schönste Nebensache der Welt! Vor wenigen Tagen überraschten die Sängerin und Channing Tatum (39) ihre Fans auf besonders positive Art und Weise: Mit einem süßen Pärchenfoto gaben sie bekannt, dass sie nach ihrer Trennung doch wieder zueinander gefunden haben. Man könnte also meinen, dass die beiden aktuell gar nicht die Finger voneinander lassen können – doch das scheint nur bedingt zu stimmen: Jessie verriet nun, dass bei ihr Kochen deutlich weiter oben auf der Favoritenliste steht als der Matratzensport!

Im Interview mit The Times of London plauderte die Brünette ganz offen über ihr Privatleben – und wie ihr Alltag so aussieht. Der startet meistens mit dem Haushalt, eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen: "Aufräumen ist meine Sprache der Liebe", schwärmte die "Domino"-Interpretin. Und auch ihre weiteren Hobbys lassen den einen oder anderen wohl teilweise die Stirn runzeln: "Kochen, Organisieren, Singen und Sex sind meine liebsten Dinge, in der Reihenfolge", erklärte sie weiter.

Ob es nun wegen Sex oder den gemeinsamen Kochabenden so gut läuft – letztendlich scheinen die beiden ihre Beziehung voll und ganz zu genießen. Erst kürzlich erschienen Jessie und Channing sogar zum ersten Mal gemeinsam auf einem roten Teppich und wirkten dabei verliebter denn je.

Instagram / channingtatum Channing Tatum und Jessie J im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Channing Tatum und Jessie J im Januar 2020

Anzeige

007 / MEGA Jessie J und Channing Tatum im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de