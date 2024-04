Wie geht es ihr? Jessie J mit Chanan und Baby Sky unterwegs

Jessie J (36) und ihre beiden Lieblingsmänner genießen einen gemeinsamen Shopping-Trip in Los Angeles. Die Sängerin hat sich für den Ausflug in Baggy Jeans und einem lässigen weiß-gelben Langarmshirt gekleidet, wie von Daily Mail veröffentlichte Bilder zeigen. Dazu kombiniert sie eine cremefarbene Tasche und die angesagten Samba-Sneaker. Chanan Colman ist in einem schwarzen Hoodie unterwegs. Sein wohl schönstes Accessoire: Der Kinderwagen mit Sohnemann Sky darin. Der Kleine ist ebenfalls in einem entspannten, aber dennoch stylishen Look in Beige unterwegs.

Und wie geht es Jessie? Ein Lächeln ist auf den vorliegenden Schnappschüssen nicht erkennbar. Erst vor wenigen Tagen äußerte die "Price Tag"-Interpretin, dass sie sich aufgrund ihrer Mutterschaft "sehr schuldig" fühle. Gegenüber Mirror erklärte sie: "Ich weiß, dass so viele Frauen damit zu kämpfen haben". Jessie erlebte im Jahr 2021 eine Fehlgeburt – dass sie sich jemals wieder mit den Themen Schwangerschaft und Geburt auseinandersetzen müsse, damit habe sie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gerechnet. Sie habe sich seither immer offen über Unfruchtbarkeit und Kindesverlust geäußert. "Jahrelang habe ich darüber gesprochen, und jetzt, wo ich nicht mehr auf der anderen Seite stehe, fühle ich mich in gewisser Weise schuldig, weil ich weiß, dass so viele Frauen und Männer damit zu kämpfen haben", erzählte sie ehrlich.

Schon zu Beginn des Jahres erklärte das Stimmwunder, dass sie mit sich selbst zu kämpfen hat: "Ich bin nicht mehr ich selbst, das war ich schon eine ganze Weile nicht mehr." Das Zusammenspiel vieler Ereignisse und Gefühle, die ihr Leben zuletzt veränderten, seien der Grund dafür gewesen, wie sie auf Instagram erklärt hatte. Anfang März legte sie dann eine Pause ein, um sich auf das Leben mit ihrem Sohn zu konzentrieren. "Ich gebe mir selbst die Erlaubnis, diesen Moment zu genießen und meine Zeit nicht damit zu verbringen, darüber nachzudenken, wie es mit meiner Karriere weitergeht", informierte sie ihre Fans im Netz.

Instagram / jessiej Jessie Js Sohn Sky und sein Papa Chanan Colman

Instagram / jessiej Sängerin Jessie J

