Channing Tatum und Jenna finden vor Gericht keine Einigung

Seit rund sechs Jahren sind Channing Tatum (43) und seine Noch-Ehefrau Jenna Dewan (43) getrennt – offiziell geschieden ist das Ex-Paar aber noch nicht: Der Magic Mike-Star und die "Step Up"-Tänzerin kommen wohl aufgrund der finanziellen Abfindung nicht überein. Wie E! News aus vorliegenden Gerichtsdokumenten erfahren haben will, verlangt Jenna nun Einblick in Channings geschäftliche und finanzielle Aktivitäten während und nach der Ehe. Sie fordert ihn auf, "über alle Fragen im Zusammenhang mit der Ehe der Parteien, einschließlich geschäftlicher und finanzieller Aktivitäten, auszusagen", heißt es – auch über die Gewinne, die er durch den Kinohit "Magic Mike" erzielte.

Außerdem haben beide Seiten eine Liste mit Zeugen eingereicht, die während des Prozesses für die jeweilige Partei aussagen sollen. Weitere Gerichtsunterlagen sollen belegen, dass die 43-Jährige behauptet, sie und ihr Ex-Mann hätten geistiges Eigentum gemeinsam erworben. Die Einnahmen hätten sie allerdings in "unwiderrufliche Treuhandfonds" eingezahlt, die Lizenzrechte sollen dabei an eine dritte Partei übertragen worden sein – über dieses Vorhaben sei Jenna aber wohl nicht informiert worden. Channing bestreitet die Behauptungen der Mutter seiner Tochter. Heute steht der Termin zur Festlegung des Verhandlungstermins an, in welchem die Einigung über die finanzielle Abfindung erreicht werden soll.

Getrennt hätten sich die US-amerikanischen Filmstars laut Channing, weil sie in ihrer Beziehung einfach zu verschieden gewesen seien. Im Interview mit Variety erklärte der TV-Hottie im vergangenen Jahr: "Ich glaube, wir haben uns eine Geschichte erzählt, als wir jung waren, und wir haben uns diese Geschichte immer wieder erzählt, egal wie deutlich das Leben uns sagte, dass wir so unterschiedlich sind." Bei ihnen habe es schon länger gekriselt – einsehen wollten sie es aber wohl erst später. "Aber wenn man dann zu Eltern wird, versteht man die Unterschiede erst wirklich. Denn sie schreien einem den ganzen Tag entgegen", fügte er hinzu.

Getty Images Jenna Dewan, Tänzerin und Schauspielerin

Getty Images Channing Tatum, März 2024

