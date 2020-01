Channing Tatum (39) und Jessie J (31) sind im absoluten Liebesglück! Nachdem der Schauspieler und die Sängerin sich im vergangenen Dezember überraschend getrennt hatten, gab es in den letzten Wochen wiederholt Gerüchte über ein mögliches Beziehungs-Comeback. Nach etlichen Spekulationen machte es der Magic Mike-Star nun endlich offiziell: Die beiden sind wieder zusammen! Und ihre Reunion feierten sie auch gleich auf dem roten Teppich.

Am Freitag verbrachten die Turteltauben ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Abend nach ihrer Wiedervereinigung auf dem Musik-Event "2020 MusiCares Person of the Year" im Los Angeles Convention Center. Wie aktuelle Bilder, die Just Jared vorliegen, zeigen, trug Jessie ein atemberaubendes silbernes Kleid, während Channing sich in einem schwarzen schlichten Anzug zeigte. Das Pärchen strahlte überglücklich in die Kameras und wirkte sichtlich verliebt.

Via Social Media veröffentlichte der Hollywood-Hottie am frühen Abend ein süßes Pärchen-Selfie. Jessie küsst ihren Liebsten auf die Wange und beide haben aufblasbare Einhorn-Hörner um den Kopf gebunden. Um ihren Fans zu zeigen, wie glücklich sie mit ihrem Freund ist, teilte auch die Musikerin einen Beitrag im Netz: In einem kurzen Clip drücken sich die Turteltauben gegenseitig Küsschen auf die Wange.

Instagram / channingtatum Channing Tatum und Jessie J im Januar 2020

Instagram / jessiej Jessie J und Channing Tatum in Santa Moncia, 2019

Instagram / jessiej Jessie J und Channing Tatum

