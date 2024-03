So stellen sich Zoe Kravitz und Channing ihre Hochzeit vor!

Sie gehen in die Hochzeitsplanung! Rund zwei Jahre sollen Channing Tatum (43) und Zoe Kravitz (35) gemeinsam durchs Leben gegangen sein, bevor der Magic Mike-Star vor seiner Liebsten auf die Knie ging. Nun scheinen die beiden mit der Vorbereitung ihrer Traumhochzeit begonnen zu haben. Laut einem Insider, der sich gegenüber OK! äußerte, plant das Paar eine lässige Gartenparty. "Es wird eine entspannte, gehobene, hochkarätige Angelegenheit sein, über die ihre Gäste noch jahrelang sprechen werden", plaudert die anonyme Quelle aus und fügt hinzu: "Zoe ist eine Verfechterin von Design und ätherischer Ästhetik und Details, also denken sie bei Hinterhof nicht an BBQ."

Kürzlich legten der Schauspieler und das Model dann auch ihren ersten offiziellen Auftritt als Paar hin: Gemeinsam besuchten sie die Walk-of-Fame-Zeremonie von Zoes Vater Lenny Kravitz (59) in Los Angeles. Gut gelaunt saßen die Turteltauben nebeneinander im Publikum und verfolgten aufmerksam die Verleihung. Dabei tauschten sie immer wieder Zärtlichkeiten aus: Während Zoe liebevoll ihre Hand auf das Bein ihres Liebsten legte, hatte Channing seinen Arm um sie geschlungen!

Auch Lenny scheint überaus glücklich mit der Beziehung seiner Tochter zu sein und schwärmte vor wenigen Monaten im People-Interview von dem Paar: "Sie sind sehr engagiert. Das ist es, was es [eine Beziehung] ausmacht. Es ist schön, das zu beobachten." Den Musiker erinnere die Beziehung der beiden an die seiner Großeltern. "Es muss etwas geben, das über diese Liebe hinausgeht, und das ist Hingabe.Das ist etwas, das sie meiner Meinung nach haben. Es ist wunderbar, ihn [Channing] in der Familie willkommen zu heißen", äußerte sich der "I believe in Love Again"-Interpret begeistert.

twoeyephotos/MEGA Channing Tatum und Zoe Kravitz

Getty Images Zoe Kravitz und Lenny Kravitz

