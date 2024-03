Channing Tatum und Zoe Kravitz feiern ersten Pärchenauftritt

Die beiden strahlen vor Glück! Am Dienstag zeigten sich Zoe Kravitz (35) und Channing Tatum (43) zum ersten Mal gemeinsam bei einem Event. Das Paar besuchte die Walk-of-Fame-Zeremonie von Zoës Vater Lenny Kravitz (59) in Los Angeles. Lächelnd saßen die beiden Schauspieler nebeneinander im Publikum und verfolgten die Verleihung. Dabei konnten sie die Finger kaum voneinander lassen. Die "X-Men: First Class"-Darstellerin hatte ihre Hand auf Channings Bein gelegt, während er seinen Arm um sie geschlungen hatte – total verliebt!

Zwischenzeitlich erhob sich Zoe von ihrem Platz, um ihrem Vater Lenny ein paar liebevolle Worte auf der Bühne zu widmen. "Lenny Kravitz, ich habe das Vergnügen, dich seit langer Zeit zu kennen, und ich muss sagen, deine Tochter zu sein, war eines der größten Abenteuer meines Lebens", erklärt sie. "Wir haben viel durchgemacht. Wir haben viel gesehen. Ich habe viel gesehen. Ich habe gesehen, wie du dich auf die schönste Weise verändert hast. Ich habe gesehen, wie du in den wichtigsten Dingen gleich geblieben bist. Ich habe gesehen, wie du auftauchst und dich um die Menschen kümmerst, die du liebst", fährt das Model fort.

Channing und Zoe sind bereits seit einigen Jahren ein Paar. Die beiden Filmstars hatten sich bei einem Casting für den Film "Pussy Island" kennengelernt. Im Oktober 2023 kamen Gerüchte auf, dass das Paar miteinander verlobt sein soll. Zoë wurde mehrfach mit einem verdächtigen Ring in der Öffentlichkeit gesehen. Offiziell bestätigt wurde die Verlobung bisher jedoch nicht. Ihre besondere Verbindung genießen die zwei laut einem Entertainment Tonight-Insider aber sehr: "Channing und Zoe geht es fantastisch und sie könnten nicht verliebter sein."

Getty Images Channing Tatum und Zoë Kravitz bei der "Walk of Fame"-Zeremonie 2024

Getty Images Zoë Kravitz und Lenny Kravitz bei der "Walk of Fame"-Verleihung

Backgrid / ActionPress Zoe Kravitz und Channing Tatum, November 2023

