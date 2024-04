Darum sind Channing Tatum und Jenna bei Scheidung uneinig

Channing Tatum (43) und seine Ex Jenna Dewan (43) werden sich einfach nicht einig! Die Schauspieler befinden sich derzeit mitten in ihrem Scheidungsprozess – ein Ende ist allerdings nicht in Sicht. "Channing und Jenna wussten beide, dass es eine Weile dauern würde, bis ihre Scheidung durch ist, aber keiner von ihnen dachte, dass es so lange dauern würde", plaudert nun eine Quelle gegenüber Us Weekly aus. Ihr zufolge habe der Prozess bei dem Ex-Paar "in letzter Zeit zu immensen Spannungen geführt", da sie sich nicht auf die Bedingungen einigen können.

"Jenna wird für das kämpfen, was ihr zusteht – eine faire Abfindung nach kalifornischem Recht", erklärt der Insider weiter. Der Magic Mike-Star sieht das aber wohl anders: "Channing glaubt nicht, dass Jennas Ansprüche fair sind." Zwar wollen wohl beide Hollywoodstars, dass die Scheidung schnellstmöglich vollzogen wird, aber sie "können sich immer noch nicht auf dieselbe Seite stellen." Das Ex-Paar kommuniziere nur, wenn es um ihre gemeinsame Tochter Everly geht, für die sie versuchen, eine gute Fassade aufrechtzuerhalten.

Zuletzt verlangte Jenna vor Gericht wohl einen Einblick in Channings geschäftliche und finanzielle Aktivitäten während und nach der Ehe. Aus Gerichtsdokumenten, die E! News vorlagen, ging hervor, dass sie ihn auffordert, "über alle Fragen im Zusammenhang mit der Ehe der Parteien, einschließlich geschäftlicher und finanzieller Aktivitäten, auszusagen". Darunter fallen auch die Gewinne, die er durch den Kinohit "Magic Mike" erzielt hat.

Channing Tatum, Schauspieler

Jenna Dewan, Schauspielerin

