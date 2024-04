"Nah am Herzen": Channing Tatum äußert sich zum neuen Film!

Channing Tatum (43) freut sich sehr, endlich sein neustes Filmprojekt "Blink Twice" mit der Welt zu teilen. So scheint es zumindest nach seinem aktuellen Post auf Instagram. Dort stellte er ein Promo-Bild des Streifens rein, das an ein verschwommenes Polaroidbild erinnert. Passend zum Thriller-Genre des Films ist es außerdem mit Blutspritzern verziert. Auf dem Foto prangen die Worte "Make Memories... tomorrow". Dazu schreibt er die Worte: "Schafft Erinnerungen... morgen. Es gibt so viel, was ich kaum abwarten kann, mit euch zu teilen. Dieses Projekt liegt mir auf mehr als eine Art sehr am Herzen."

Warum ist ihm gerade dieses Projekt so wichtig? Das könnte an der Regisseurin des Films liegen. Die ist nämlich keine andere als Zoe Kravitz (35), seine Verlobte! Der Film ist ihr Debüt als Regieleiterin und alleine deswegen ist es eine große Sache. Aber es gibt noch einen viel sentimentaleren Grund, warum Channing so an dem Film hängt: Der Magic Mike-Star und die Tochter von Rockstar Lenny Kravitz (59) haben sich erst durch den Film kennengelernt! Die "The Batman"-Darstellerin erzählte gegenüber GQ im Jahr 2022: "Ob es darum ging, mir Tee zu kochen oder mir etwas zu Trinken einzuschenken oder jemanden in Form zu bringen oder was auch immer – er hat immer auf mich aufgepasst und es war eine wirklich schöne, bezaubernde Zeit."

Seit Oktober 2023 sind Channing und Zoe nun schon verlobt. Aber bevor die Hochzeit stattfinden kann, muss der "Step Up"-Star sich erst mal von seiner ehemaligen Frau Jenna Dewan (43) scheiden lassen. Bereits im Jahr 2018 trennen sich der Schauspieler und die Tänzerin, aber eine Eheauflösung ist noch lange nicht in Sicht. Laut einem Insider, der mit Us Weekly plauderte, können die zwei Parteien sich einfach nicht einigen, wem was zusteht. "Sie wussten beide, dass der Prozess eine Weile dauern würde, aber keiner von beiden hatte erwartet, dass es so lange dauert", hieß es noch im April dieses Jahres.

Getty Images Channing Tatum und Zoë Kravitz bei der "Walk of Fame"-Zeremonie 2024

Getty Images Channing Tatum und seine Ex-Frau Jenna Dewan im April 2017

