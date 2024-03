Wie war erstes Treffen von Lenny Kravitz und Channing Tatum?

Channing Tatum (43) ist der zukünftige Schwiegersohn von Lenny Kravitz (59) – war es bei den beiden Sympathie auf den ersten Blick? Das verrät der Musiker nun in der TV-Show "Sherri" mit Sherri Shepherd (56). Laut dem "Fly Away"-Interpreten sei das erste Treffen mit dem Schauspieler "sehr natürlich" gewesen: "Er ist sehr süß und es funktioniert." Und auch im weiteren Verlauf des Interviews kommt der Künstler aus dem Schwärmen über den Liebsten seiner Tochter Zoe Kravitz (35) nicht heraus: "Er ist ein toller Typ. [...] Er ist ein sehr gefühlvoller Mensch, er wurde gut erzogen, er hat Manieren und Klasse!"

Denn Channing hat nicht nur eine enge Bindung zu Zoe, sondern auch zum Vater seiner Verlobten. Das bestätigt Lenny: "Wir verstehen uns wirklich gut. Wir haben auch unsere eigene Beziehung!" Deshalb freue sich der US-Amerikaner auch auf die Hochzeit der beiden, bei der er die Rolle des Brautvaters voll ausleben will. Apropos Hochzeit – wann soll die eigentlich stattfinden? Seit 2021 sind Channing und Zoe ein Paar, zwei Jahre später folgte die Verlobung. Genaue Details zu ihrer anstehenden Trauung sind noch nicht bekannt.

Während seine Tochter im siebten Himmel schwebt, ist es in Lennys Liebesleben offenbar etwas ruhiger. Eine aktuelle Partnerin des Sängers ist nicht bekannt. Die letzte Frau an seiner Seite soll Ana Paula Valle gewesen sein – doch ein Pärchen sind die zwei heute nicht. Nachdem er in der Vergangenheit bereits mit Lisa Bonet (56) verheiratet war, wünscht sich der New Yorker in der Zukunft eine weitere Ehe. "Ich bin genug gewachsen. Ich bin stärker geworden. Ich bin disziplinierter geworden. Ich bin offener dafür geworden", erklärte er im November 2023 gegenüber Esquire.

Getty Images Channing Tatum and Zoe Kravitz, 2024

Getty Images Lisa Bonet und Lenny Kravitz bei der Metgala, 2015

