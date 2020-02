Seit knapp einem Monat ist Ziania Rubi stolze Mama: Am 31. Dezember brachte die Temptation Island-Bekanntheit nach 15 Stunden in den Wehen ihr erstes Kind zur Welt – eine kleine Tochter! Seitdem dreht sich bei der Brünetten und Baby-Daddy Fabian Nickel alles um ihren Knirps. Vor allem die Kuschel-Momente mit der süßen Maus sind den Neu-Eltern heilig, alles andere rückt erst mal in den Hintergrund. Auch mit ersten Sporteinheiten will Ziania noch warten – für sie kein Problem. Denn aktuell ist die TV-Beauty mehr als zufrieden mit ihrem After-Baby-Body!

Im Promiflash-Interview offenbarte Ziania, dass sie während der Schwangerschaft ungefähr 14 Kilo zugenommen hat. Die Pfunde hat sie wenige Woche nach der Geburt aber schon wieder fast komplett verloren: "Aktuell wiege ich 57 Kilo. Bei der Geburt war ich 67 Kilo schwer. Dann habe ich zehn Kilo abgenommen", stellte sie fest. Davon waren fast vier Kilo von ihrer Mini-Maus, die mit stolzen 3794 Gramm geboren wurde. "Dann kommt ja auch noch die Plazenta, Mutterkuchen und das Wasser dazu. Ja das ging schnell. Ich bin stolz", stellte die Influencerin weiter klar.

Da Ziania gerade noch im Wochenbett ist – also in der Phase, in der sie sich nach der Geburt schonen und die erste Verbindung zu ihrem Knirps aufbauen soll – darf sie momentan noch keinen Sport treiben. Nach sechs bis acht Wochen will Fabians Partnerin dann mit einem Rückbildungskurs beginnen. "Sobald ich merke, mein Körper ist bereit und ich kann richtig anfangen, dann will ich mich auch wieder im Fitnessstudio anmelden", erklärte sie Promiflash weiter.

Instagram / zianiarubi Ziania Rubi im September 2019

Instagram / zianiarubi "Temptation Island"-Star Ziania Rubi mit ihrer Tochter

Instagram / zianiarubi Ziania Rubi mit ihrer Tochter im Arm

Wusstet ihr, dass man nach der Geburt erst etwas warten soll, bis man wieder Sport treibt? Klaro, das wusste ich! Nein, das ist mir neu. Abstimmen Ergebnis anzeigen



