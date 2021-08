Was für eine wunderschöne Überraschung von den ehemaligen Temptation Island-Teilnehmern Fabian Nickel und Ziania Rubi! 2019 nahm das Paar an der Premierenstaffel der RTL-Treuetest-Sendung teil und verließ die Insel der Versuchung als gestärktes Paar. Nur kurz nach der Ausstrahlung wurde die Düsseldorferin das erste Mal schwanger, ihre Tochter kam an Silvester 2019 zur Welt. Nun – eineinhalb Jahre später – erwarten Ziania und Fabian Baby Nummer zwei!

Das verkündete die dreiköpfige Familie stolz mit einem Instagram-Post: Dort stehen Fabian, die schon ziemlich runde Ziania und ihre kleine Prinzessin vor einem Spiegel. Die werdende Zweifachmama hält stolz ein Ultraschallbild in die Linse. Ein kleines Schild vor ihrer Tochter verrät außerdem: "Ich werde bald eine große Schwester!" Dazu schrieb Ziania ergriffen: "Baby Nummer zwei lädt! Fabian und ich sind überglücklich, euch endlich mitteilen zu können, dass unsere Familie sich vergrößert."

In der Kommentarspalte freuten sich viele für Fabian und Ziania – auch einige ehemalige "Temptation Island"-Kollegen ließen liebe Worte da. "Ich wünsche euch alles Glück der Welt", schrieb beispielsweise Staffelfreundin Lena Schiwiora. Der einstige Verführer Anthony Schirru textete: "Oh wie schön! Herzlichen Glückwunsch!"

Anzeige

Instagram / zianiarubi Fabian Nickel und Ziania Rubi im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / zianiarubi Fabian Nickel und Ziania Rubi mit ihrem Baby

Anzeige

Instagram / zianiarubi Fabian Nickel und Ziania Rubi mit ihrer Tochter in den Bergen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de