Erwarten Ziania Rubi und Fabian Nickel einen Jungen oder ein Mädchen? Seit Anfang August dieses Jahres ist es offiziell: Die ehemaligen Temptation Island-Kandidaten bekommen ihr zweites Kind. Bis das Paar die Neuigkeit verkünden durfte, vergingen jedoch einige Monate – immerhin hatten die beiden ein halbes Jahr lang versucht, schwanger zu werden. Jetzt verrieten Ziania und Fabian auch das Geschlecht ihres Babys!

Via Instagram teilte Ziania am vergangenen Sonntag ein ganz besonderes Video – eines, in dem sie und ihr Liebster verraten, ob sie sich schon bald über einen Sohn oder eine weitere Tochter freuen dürfen. In Weiß gekleidet hält das Pärchen gespannt einen schwarzen Ballon in die Luft. Mit einem spitzen Gegenstand zersticht Ziania den Ballon – der anschließende blaue Konfettiregen sorgt für Klarheit: Es wird ein Junge!

Ziania und Fabian können es wohl selbst kaum glauben. Überglücklich fallen sich die werdenden Zweifach-Eltern in die Arme. Und auch ihre Tochter, die demnächst eine große Schwester sein wird, jubelt und freut sich über ihren Bruder und Spielkameraden. "Glückwunsch, ein Mädchen und ein Junge – was will man mehr?", lautet nur einer von zahlreichen Fan-Kommentaren unter dem Post.

Instagram / zianiarubi Fabian Nickel und Ziania Rubi verraten das Babygeschlecht

Instagram / fabian.nckl Die Ex-"Temptation Island"-Teilnehmer Fabian Nickel und Ziania Rubi

Instagram / zianiarubi Fabian Nickel und Ziania Rubi mit ihrem Baby

