Wie kam es zu Ziania Rubi und Fabian Nickels zweitem Babyglück? 2019 nahm das Paar noch an der Treuetestshow Temptation Island teil – rund ein Jahr später bekam das Düsseldorfer Duo sein erstes Kind. Anfang August verkündeten die TV-Gesichter dann zur Überraschung ihrer Follower: Es ist wieder Nachwuchs unterwegs! Doch noch verrieten Ziania und Fabian kaum Details darüber. Die werdende Zweifachmama gab nun allerdings einen Einblick, dass es beim zweiten Mal ein bisschen länger gedauert hat!

Ziania teilte auf ihrem Instagram-Profil ein Reel, in dem sie sich mit Babykugel und Schwangerschaftstest zeigte. Darunter berichtete sie, dass der Weg zu Kind Nummer zwei ein bisschen holpriger war: "Beim ersten Baby hat es beim ersten Versuch direkt geklappt! Wir waren damals hin und weg, dass es so schnell geklappt hatte. Beim zweiten Baby haben wir ein halbes Jahr gebraucht." Warum es die beiden so eilig hatten nach ihrer ersten Tochter erneut schwanger zu werden?

Ziania hat sich immer gewünscht, dass ihre Kinder nur einen kleinen Altersunterschied haben: "So wie meine Schwester und ich. Ich bin überglücklich, dass es doch noch geklappt hat und wir nicht noch länger warten mussten", erklärte sie. Wie weit die brünette Beauty schon ist, ließ sie offen. Der Babykugel nach zu schließen, kann es bis zur Geburt aber nicht mehr allzu lange dauern.

Anzeige

Instagram / zianiarubi TV-Bekanntheit Ziania Rubi

Anzeige

Instagram / fabian.nckl Fabian Nickel, Ziania Rubi und ihre Tochter

Anzeige

Instagram / zianiarubi Fabian Nickel und Ziania Rubi, Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de