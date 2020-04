Ziania Rubi teilt einen Rückblick auf ihre Zeit als werdende Mama! Ende 2019 wurden die ehemalige Temptation Island-Kandidatin und ihr Partner Fabian Nickel zum ersten Mal Eltern. Ihre Tochter erblickte am Vormittag des 31. Dezembers das Licht der Welt. Seitdem stellt die kleine Maus das Leben der TV-Bekanntheiten auf den Kopf. Am Donnerstag jährte sich ein ganz besonderer Tag der glücklichen Mutter: Genau vor einem Jahr hatte Ziania erfahren, dass sie schwanger ist!

Mit einer niedlichen Vierer-Collage auf Instagram erinnerte sich Ziania an den Moment: "Heute vor genau einem Jahr hielt ich zum ersten Mal diesen positiven Schwangerschaftstest in meiner Hand. Fabian und ich konnten uns an dem Tag nicht glücklicher schätzen. Wir haben gelacht und geweint", erzählte die Düsseldorferin. Für den Jahrestag hatte sich Ziania gut vorbereitet. Sie schoss in der Vergangenheit vier Bilder aus der gleichen Perspektive: eines mit dem Test in der Hand, eines mit dem Ultraschallbild, eines mit Babybauch und eines mit ihrer Tochter auf dem Schoß.

Ihr Baby ist mittlerweile richtig groß geworden! Vor wenigen Tagen berichtete Ziania ihren Followern, dass es zum ersten Mal die Sonne genossen und in einem Planschbecken gebadet habe. "Es ist unglaublich, wie schnell sich Babys entwickeln und wie sie die Welt erkunden", freute sich der Reality-TV-Star auf Instagram.

Instagram / zianiarubi Ziania Rubis Schwangerschafts-Erinnerung

Instagram / zianiarubi Fabian Nickel und Ziania Rubi mit ihrem Baby

Instagram / zianiarubi Fabian Nickel und Ziania Rubi, TV-Gesichter



