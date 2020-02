Süße Baby-News von Milla Jovovich (44)! Im August vergangenen Jahres gab die Schauspielerin bekannt, dass sie und ihr Mann Paul W. S. Anderson nach ihren Töchtern Ever und Dashiel ihr drittes Kind erwarten. Seitdem gab die werdende Mama im Netz regelmäßig Updates und präsentierte ihren wachsenden Schwangerschaftsbauch. Am vergangenen Wochenende war es dann endlich so weit: Milla brachte ein gesundes Mädchen zur Welt.

Das bestätigte nun US Weekly! Die Schauspielerin gab die Geburt ihres Töchterchens noch nicht bekannt. Zuletzt meldete sie sich am vergangenen Samstag auf ihrem Social-Media-Account. "Der errechnete Geburtstermin ist morgen, also mache ich mich jetzt bereit fürs Krankenhaus. Es ist irgendwie lustig, weil ich dachte, beim dritten Kind bin ich entspannter, aber eigentlich bin ich echt nervös", gab sie zu. Offenbar kam die Kleine demnach ganz pünktlich.

Und das erste Foto ihres frisch geschlüpften Babys wird wohl auch nicht lange auf sich warten lassen, denn Milla versprach in dem Beitrag außerdem: "Hoffentlich ist mein nächster Post ein Bild unseres kleinen Mädchens! Wünscht mir Glück." Was meint ihr: Wird Milla bei dieser Gelegenheit auch gleich den Namen ihres Wonneproppens verraten? Stimmt ab!

Instagram / millajovovich Ever Gabo Anderson, Milla Jovovich und Paul W. S. Anderson

Dean/Rachpoot/MEGA Milla Jovovich, Hollywood-Star

Instagram / millajovovich Paul, Ever und Dashiel Anderson mit Milla Jovovich

