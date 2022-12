So ähnlich sieht Ever Anderson ihrer Mutter Milla Jovovich

Ever Gabo Anderson (15) ist ihrer Mutter Milla Jovovich (47) wie aus dem Gesicht geschnitten. Mit ihrem Ehemann Paul W.S. Anderson (57) hat die "Resident Evil"-Darstellerin drei Kinder. Auf ihrem Social-Media-Account gewährt der Hollywood-Star auch immer wieder Einblicke in seinen Alltag. Doch auch ihre Erstgeborene lässt es sich nicht nehmen, immer wieder Bilder mit ihrer berühmten Mutter zu teilen. Auf einem neuen Schnappschuss sehen sich Milla und Ever fast zum Verwechseln ähnlich.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 15-Jährige nun einige Aufnahmen eines Ausflugs in einen Botanischen Garten oder etwas Ähnlichem. Den Abonnenten fiel allerdings besonders ein Foto ins Auge. Auf dem Bild sitzen Milla und ihre Tochter nebeneinander und lächeln freundlich in die Kamera. Dabei war kaum zu übersehen, wie ähnlich der Promi-Spross seiner berühmten Mutter doch sieht. "Wow, ihr seht euch wirklich ähnlich", schrieb auch ein Fan in den Kommentaren.

Doch nicht nur äußerlich sind sich die 47-Jährige und ihre Tochter sehr ähnlich. So trat Ever im vergangenen Jahr in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter: Im Marvel-Streifen "Black Widow" verkörperte sie die jüngere Version von Natasha Romanoff. "Ever wollte schon Schauspielerin werden, seit sie fünf Jahre alt ist, und sie hat viel Zeit und Energie investiert, um ihre Träume wahr werden zu lassen!", hatte Milla bereits zuvor verraten.

Anzeige

BACKGRID Milla Jovovich und Ever Gabo Anderson bei der 28. amfAR Gala in Cannes, 2022

Anzeige

Instagram / everanderson Milla Jovovich und ihre Tochter Ever Gabo Anderson

Anzeige

Dede / BACKGRID Ever Gabo Anderson und Milla Jovovich bei der Paris Fashion Week 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de