Milla Jovovich (46) ist am Boden zerstört. Die Schauspielerin wurde in der Ukraine geboren und verfolgt mit Entsetzen die Geschehnisse in ihrem Heimatland. Als Tochter einer Russin und eines Serben kam sie 1975 in Kiew zur Welt, später zog sie mit ihren Eltern erst nach London, dann nach L.A., von wo aus sie ihre Karriere startete. Doch sie fühlt sich noch immer mit ihren Wurzeln verbunden und trauert: In einem emotionalen Post drückte Milla ihre Fassungslosigkeit und Sorgen aus.

Auf Instagram versuchte das Model, seine Gefühle in Worte zu fassen. "Ich bin fassungslos und sprachlos, während ich versuche, die Ereignisse dieser Woche in meinem Geburtsort in der Ukraine zu verarbeiten. Mein Land und meine Leute werden bombardiert", schrieb Milla bestürzt. Besonders durch ihre Familie und ihren Vater, der schon einmal einen Krieg erlebt hat, ist sie nun voller Sorge: "Ich erinnere mich an den Krieg in der Heimat meines Vaters im ehemaligen Jugoslawien und an die Geschichten, die meine Familie über das erlebte Trauma und den Terror erzählt."

Ihre Reichweite nutzte die "Resident Evil"-Darstellerin jedoch auch aus, um die Leute zum Spenden für die Ukraine zu bewegen. Viele weitere Promis baten ihre Follower ebenfalls, für das Land zu beten: Auch Hayden Panettiere (32) teilte mit, dass sie das Heimatland ihres Ex-Partners, Wladimir Klitschko (45), unterstützt. "Ich wünschte, ihr hättet mehr Unterstützung und ich wünschte, ich wäre dort und würde mit euch kämpfen!", schrieb die Hollywoodschauspielerin im Netz.

Milla Jovovich in Cannes, 2019

Milla Jovovich in Cannes

Hayden Panettiere im Januar 2017

