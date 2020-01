Milla Jovovich (44) ist herrlich normal und vor allem hochschwanger unterwegs! Seit die Schauspielerin im vergangenen August offiziell machte, dass sie ihr drittes Kind mit Ehemann Paul W. S. Anderson (54) erwartet, präsentiert sie ihrer Fangemeinde gern ihre wachsende Körpermitte. Dass sie während der anderen Umstände allerdings nicht immer top gestylt ist, zeigen jetzt aktuelle Paparazzi-Fotos der "Resident Evil"-Darstellerin: Im legeren Schlabberlook ist Milla hier mit ihrer Tochter Ever und ihrem Liebsten unterwegs!

Am Dienstag erwischten Fotografen die baldige Dreifach-Mama beim Spaziergang durch Beverly Hills. Dabei trug die 44-Jährige ein gestreiftes T-Shirt über einem Tanktop und kombinierte dazu Jeans im Boyfriend-Look. Mittlerweile ist Millas Babykugel derart groß, dass sie ihre Hose tief unter den Bauch ziehen muss, damit er genügend Platz hat. Allzu lange kann es also nicht mehr dauern, bis sie ihren dritten Spross in den Armen halten darf. Die Familie scheint die letzten Züge der Schwangerschaft mit Milla gemeinsam zu genießen – das beweisen auch idyllische Weihnachtsfotos, auf denen die vier zusammen vor einem Christbaum posieren.

Dabei waren sie erst einmal vorsichtig, als der Hollywood-Star wieder schwanger wurde. 2017 hatte die Wahl-Amerikanerin nämlich eine Notfall-Abtreibung. "Aufgrund meines Alters und des Verlusts der letzten Schwangerschaft wollte ich mich nicht zu schnell an dieses Baby binden", berichtete sie im vergangenen August. Das dürfte sich seit einigen Wochen geändert haben.

Backgrid / ActionPress Milla Jovovich mit ihrer Tochter Ever Gabo und ihrem Mann Paul W. S. Anderson

Instagram / millajovovich Milla Jovovich mit ihrer Familie zu Weihnachten 2019

Backgrid / ActionPress Ever Gabo mit ihrer Mama Milla Jovovich im Januar 2020

