Es steht endlich fest, wann "Monster Hunter" auf der großen Leinwand erscheint! Erst im vergangenen Juni konnten sich Fans der beliebten Videospielreihe über die fantastische Nachricht freuen: Das Action-Rollenspiel wird verfilmt –mit Milla Jovovich (44) und Tony Jaa in den Hauptrollen. Nur knapp vier Monate später folgt die nächste große Verkündung: Die Game-Adaption startet bereits am 3. Dezember in den deutschen Kinos!

Für das Drehbuch und die Regie verantwortlich war Paul W.S. Anderson (55), der bereits reichlich Erfahrung mit Videospiel-Verfilmungen hat – und außerdem der Ehemann von Milla ist. Aber worum geht es in dem Action-Thriller überhaupt? Der Streifen handelt von Captain Artemis – gespielt von dem "Resident Evil"-Star – die mit ihrer Militäreinheit von einem Sandsturm in eine andere Welt katapultiert wird. Begrüßt werden sie dort von gigantischen Untieren, die gegen ihre Waffen immun sind. Während die Truppe ums Überleben kämpft, trifft sie auf den mysteriösen Hunter (Tony Jaa), der ihnen hilft, die Monster zu überlisten. Zusammen versuchen sie dann in einem ultimativen Showdown, die Kreaturen ein für alle Mal zu besiegen.

Um die Zeit bis zur Leinwandpremiere zu überbrücken, veröffentlichte die Produktionsfirma Constantin Films bereits einen Trailer. Der zweiminütige Vorgeschmack liefert die ersten bildgewaltigen Eindrücke und zeigt den Zuschauern, was sie im Kino erwartet: Jede Menge Action und Milla, wie sie gegen allerhand prähistorische Monster kämpft!

Milla Jovovich auf dem Film Festival in Cannes im Mai 2019

Milla Jovovich und Tony Jaa in "Monster Hunter"

Paul W.S. Anderson bei der "Resident Evil: The Final Chapter"-Premiere in L.A. im Januar 2017

