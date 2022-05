Zu diesem Anlass haben sich die Stars besonders in Schale geworfen! Seit dem 17. Mai sind die Internationalen Filmfestspiele von Cannes in vollem Gange. Neben dem Film-Wettbewerb bietet das Festival den Promis aber auch fashiontechnisch eine große Bühne. Es wurde auch schon allerhand geboten – unter anderem herrliche Schwangerschaftslooks und schöne Paarauftritte. Bei der amfAR Gala boten die Promis nun erneut einen denkwürdigen Anblick!

Besonders viel Haut zeigte in diesem Jahr Cara Delevingne (29), die in ihrem schwarzen Dress neben einem tiefen Ausschnitt auch noch einen XXL-Beinschlitz präsentierte. Christina Aguilera (41) kam ebenfalls in einer edlen schwarzen Robe. Für Farbtupfer hingegen sorgten unter anderem Ashley Graham (34) und Milla Jovovich (46). Das Plus-Size-Model erschien in einem ausladenden Kleid in einem knalligen Rot, während die Schauspielerin ein hellblaues Tüllkleid trug. Nina Dobrev (33) wiederum bezauberte in einer enggeschnittenen rote Robe und zeigte dank eines Cut-outs ebenfalls eine Menge Dekolleté.

Neben den internationalen Stars liefen aber auch deutsche Bekanntheiten über den Teppich. Caro Daur (27) hielt es mit ihrem schwarzen Kleid recht schlicht. Ihre Influencer-Kollegin Leonie Hanne (33) hingegen zog mit einer transparenten Glitzerrobe die Blicke auf sich. Dazu trug die gebürtige Hamburgerin eine Boa in mehreren Blautönen.

Getty Images Cara Delevingne bei der amfAR Gala in Cannes im Mai 2022

Getty Images Ashley Graham bei der amfAR Gala in Cannes im Mai 2022

Getty Images Milla Jovovich bei der amfAR Gala in Cannes im Mai 2022

Getty Images Nina Dobrev bei der amfAR Gala in Cannes im Mai 2022

Getty Images Caro Daur bei der amfAR Gala in Cannes im Mai 2022

Getty Images Leonie Hanne bei der amfAR Gala in Cannes im Mai 2022

Getty Images Elsa Hosk bei der amfAR Gala im Mai 2022

Getty Images Eva Longoria bei der amfAR Gala im Mai 2022

