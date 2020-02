Stella Maeve und Benjamin Wadsworth sind ab jetzt zu dritt! Die "The Magicians"-Darstellerin und der "Deadly Class"-Star haben sich im Sommer 2018 auf der Comic-Con in San Diego kennengelernt. Ein Jahr später gaben sie dann ihre Verlobung bekannt. Im vergangenen August folgten bereits die nächste Hammer-News: Die TV-Stars verrieten, dass sie ihr erstes Kind erwarten. Jetzt sind Stella und Benjamin endlich Eltern geworden – und gaben auch schon den Namen ihres Babys bekannt!

Die süßen Baby-Neuigkeiten verriet die glückliche Mama im Interview mit Page Six. Demnach ist ihre Tochter bereits am vergangenen Mittwoch in Los Angeles zur Welt gekommen. Die Kleine war bei der Geburt 49 cm groß und wog 3345 Gramm. Stella und Benjamin haben sich bei ihrer Erstgeborenen für den Namen Jo Jezebel Wadsworth entschieden. "Sie ist so unfassbar schön", schwärmte die junge Mutter überglücklich.

Sowohl ihre Verlobung als auch die Schwangerschaftsverkündung gaben die beiden auf Instagram bekannt. Dort ist von ihrem Babyglück allerdings noch nichts zu bemerken. Ob ihre Follower Baby Jo überhaupt zu sehen bekommen werden, ist bisher noch nicht bekannt.

Instagram / stellamaeve Stella Maeve, Schauspielerin

Getty Images Stella Maeve beim Entertainment Weekly Comic-Con Bash in San Diego

Instagram / https://www.instagram.com/benjamin_wadsworth/?utm_source=ig_embed Benjamin Wadsworth und Stella Maeve

