Tolle Liebes-News von Stella Maeve und Benjamin Wadsworth! Die Schauspieler lernten sich im vergangenen Juli auf der Comic-Con in San Diego kennen – und verliebten sich auf den ersten Blick ineinander! Seitdem sind die "The Magicians"-Darstellerin und ihr zehn Jahre jüngerer Freund unzertrennlich! Und kaum ein Jahr später wagen die Turteltauben schon den nächsten Schritt: Die beiden haben sich im Mai verlobt!

Auf Instagram ließ Stella am Freitag die große Bombe platzen: "10. Mai ist das passiert. Meine Liebe, Leben, Frau!", schrieb sie am vergangenen Freitag zu einem süßen Couple-Pic. Darauf fällt vor allem der dicke Klunker an dem Ringfinger der 29-Jährigen auf. Benjamin kommentierte ihren Post mit einem klaren "Meine Frau". Er hatte schon Anfang des Monats nur wenige Tage vor ihrer Verlobung von seiner Liebsten geschwärmt: "Ich liebe sie so sehr. Sie ist wunderschön und voller Energie. Ich werde deiner nie müde werden. Ich bin verrückt nach dir!"

Stellas knuffige Verkündung ziert mittlerweile einige Glückwünsche – doch darunter soll nach Angaben von Daily Mail auch ein User seine Bedenken geäußert haben: "Ist er nicht 19? Wirkt so, als würde er in Anbetracht seines Alters die Dinge ziemlich überstürzen." Darauf fand der "Deadly Class"-Darsteller schnell eine Antwort: "Du kennst mich nicht. Du kennst meine Beziehung nicht. Ich habe ein tolles Leben. Jetzt werde ich es für immer mit meiner wunderbaren Verlobten teilen." Die beiden Kommentare wurden aber mittlerweile gelöscht.

