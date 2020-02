Ein schwerer Verlust für die Welt! Mit nicht einmal 40 Jahren hat Leila Janah schon viel erreicht. Die amerikanische Unternehmerin war Gründerin und CEO der Daten-Plattform Samasource. Mehr als 11.000 Angestellte hatte die Geschäftsfrau unter sich und konnte Verträge mit Riesen-Unternehmen wie Microsoft, Google und Co. aufweisen. Jetzt gibt es allerdings eine traurige Nachricht: Mit erst 37 Jahren wurde Leila aus dem Leben gerissen.

"In tiefer Trauer müssen wir verkünden, dass Leila Janah, Samasource-Gründerin und CEO, in der vergangenen Nacht verstorben ist", hieß es in einem offiziellen Statement ihrer Firma auf Instagram. Am 24. Januar hatte die Dunkelhaarige den Kampf gegen ihre schwere Krankheit verloren, sie litt an einem Liposarkom, einem seltenen aber bösartigen Tumor des Weichteilgewebes. "Ihr Engagement für eine bessere Welt war beispiellos und die Auswirkungen ihrer Arbeit werden über Generationen hinweg spürbar sein. Wir werden sie jeden Tag vermissen", ehrten ihre Kollegen sie in dem emotionalen Post weiter.

Neben ihrer Arbeit für Samasource war Leila auch für das Fair-Trade-Unternehmen LXMI und die Non-Profit-Organisation Samaschool tätig. Als Tochter indischer Einwanderer in die Staaten hatte sie sich bis ganz nach oben gearbeitet. 2005 schloss sie ihr Studium an der Harvard Universität ab.

Getty Images Geschäftsfrau Leila Janah

Getty Images Unternehmerin Leila Janah

Getty Images CEO von Samasource Leila Janah



