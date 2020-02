Nicht nur das Einzeldate mit seiner Rosenanwärterin Linda Reschke ging in der Folge am Mittwochabend für Sebastian Preuss (29) enttäuschend aus. Auch die Quoten von Der Bachelor sanken in den Keller! Dabei hatte der Junggeselle der achten Staffel die Zuschauer bisher immer ordentlich auf Trab gehalten. Woche für Woche dürfen die Fans des Flirt-Formats dem bayerischen Kickboxer zusehen, wie er eine Dame nach der anderen knutscht. In Episode fünf erhielt er von Linda jedoch einen einen Kuss-Korb – eine Publikums-Pleite folgte.

Wie das Medienmagazin DWDL berichtet, lief es für "Der Bachelor" so schlecht wie noch nie in der Geschichte der Kult-Kuppelshow. Nachdem das Treiben von Basti und seinen Ladys bisher immer weit über den Durchschnittswerten des Senders RTL gelegen hatte, kam es diese Woche zu einem überraschend starken Einbruch. Nur 2,14 Millionen Haushalte schalteten ein, weniger als je zuvor. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen machte das einen Marktwert von 12,3 Prozent aus.

Für das Quoten-Tief gibt es allerdings eine einfache Erklärung: 6,9 Millionen verfolgten das DFB-Pokalspiel zwischen dem FC Bayern München und der TSG Hoffenheim. Der Tagessieg ging also ganz klar an das Erste. Wie hat euch die gestrige Bachelor-Folge gefallen? Stimmt ab!

TVNOW Linda und Sebastian bei "Der Bachelor" 2020

Anzeige

RTL/TVNow Sebastian Preuss, Malermeister

Anzeige

TVNOW / Arya Shirazi Sebastian Preuss, Bachelor 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de