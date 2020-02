Melissa gewährt intime Einblicke in ihr Liebesleben! Die Hamburgerin war im vergangenen Jahr eine von sechs Kandidatinnen, die das Sozial-Experiment Hochzeit auf den ersten Blick wagte. Seitdem schwebt sie mit ihrem Mann Philipp auf Wolke sieben und lässt auch die Fans an ihrem Eheglück teilhaben. Ob zweite Heirat, Umzug oder Familienplanung – Melissa gibt regelmäßig Updates. Jetzt verriet sie sogar, wie der erste Sex mit ihrem Liebsten gewesen ist.

Während einer Fragerunde in Melissas Instagram-Story wollte ein Follower wissen, ob es anfangs Berührungsängste beim Sex gegeben habe. Die Erzieherin stellte daraufhin fest, dass das eine sehr private Frage sei, ließ sich dann aber doch eine kleine Information entlocken: "Was ich sagen kann, ist, dass es von Sekunde eins an mit uns gepasst hat." Klingt also, als würden die Turteltauben auch im Schlafzimmer super miteinander harmonieren.

Und weil die beiden so glücklich sind, wollen sie ihre Liebe in diesem Jahr mit einer zweiten Hochzeit besiegeln. Im August soll es soweit sein. Und Braut Melissa erklärte erst kürzlich, dass die Vorbereitungen auf Hochtouren liefen und sie langsam doch ein bisschen Stress habe: "Wir sind ziemlich spät dran."

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Philipp und Melissa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2019

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa, bekannt aus "Hochzeit auf den ersten Blick" 2019

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Melissa und Philipp, Dezember 2019

