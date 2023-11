"Hochzeit auf den ersten Blick"-Melissa zeigt neuen Partner!

Sie ist wieder glücklich vergeben! Bei Hochzeit auf den ersten Blick hatten sich Melissa und Philipp (36) das Jawort gegeben. Im Dezember 2020 hatte ihr Sohn das Licht der Welt erblickt. Ein Jahr später folgte jedoch die Trennung des einstigen Traumpaares. Vor wenigen Wochen war die Scheidung schließlich abgeschlossen. In der Zwischenzeit hatte die Reality-TV-Teilnehmerin bereits bestätigt, dass sie wieder frisch verliebt sei. Nun zeigt Melissa ihren neuen Partner erstmals öffentlich!

Auf ihrem Instagram-Account teilt sie zwei Pärchenfotos. Eng umschlungen sitzt Melissa auf dem Schoß ihres Partners. Innig umarmen sich die beiden. Während die blonde Schönheit auf einem Foto glücklich in die Kamera lächelt, bleibt das Gesicht ihres Partners verborgen. "In einer Welt voller Unruhe ist es ein Segen, daheim anzukommen – nicht nur an einem Ort, sondern auch im Herzen des anderen", übertitelt sie ihren Post.

Im Juni hatte Melissa bereits verraten, dass sie mit ihrem Partner zusammenziehen möchte. Beiden wollten von Hamburg aus in ein gemeinsames Haus nach Niedersachsen ziehen. Dort will das Paar seinen Alltag als Patchwork-Familie bestreiten.

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa, TV-Bekanntheit, mit ihrem Partner

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmerin 2019

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Ex-"Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin Melissa

