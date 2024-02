Will "Hochzeit auf den ersten Blick"-Melissa wieder daten?

Hat Melissa die Hoffnung aufgegeben? Die Influencerin hatte in den vergangenen Jahren ein turbulentes Liebesleben geführt. Die Ehe mit ihrem Hochzeit auf den ersten Blick-Ehemann Philipp (37) endete im Rosenkrieg. Danach hatte sie weitere Beziehungen, doch auch diese waren nicht für die Ewigkeit. Vor wenigen Tagen gab Melissa die Trennung von ihrem Partner bekannt, mit dem sie erst vor wenigen Monaten zusammengezogen war. Hat sie nun den Glauben an die wahre Liebe verloren?

In ihrer Instagram-Story verriet Melissa, dass sie aktuell keine Hoffnung habe: "Ich habe auch so gar kein Interesse. Zu sehr sitzt der Liebeskummer in mir und unglaublich viele Dinge, die einfach nicht geklärt sind." Dass die Beziehung diesen Lauf nimmt, hatte sie anfangs offenbar nicht kommen sehen. "Ich muss wirklich sagen, dass dieser Mann der Eine für mich war – bis zu diesem Tag", ließ die Mutter eines Sohnes verlauten.

Melissa hatte bereits angedeutet, Opfer häuslicher Gewalt geworden zu sein: "Es gab schon häufiger Momente, wo man vielleicht hätte sagen können, dass es schwierig in der Aussprache und im Aggressionslevel ist, aber man rechnet damit einfach nicht." Die Niedersächsin habe sofort Anzeige erstattet und die Polizei gerufen.

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa mit ihrem Sohn im Jahr 2021

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa, TV-Bekanntheit

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmerin 2019

