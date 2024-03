"Hochzeit auf den ersten Blick"-Mel bereut Trennung nicht

Ihre letzte Beziehung endete nicht gut: Melissa ist Opfer häuslicher Gewalt geworden. Das gab die ehemalige Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidatin in ihrer Instagram-Story zu. Nun teilt sie im Netz einen Einblick in ihre aktuelle Gefühlslage nach der Trennung. "Es tut phasenweise immer noch ziemlich weh, als würde es einen innerlich zerreißen. Jedoch ist für mich klar, dass es kein Zurück gibt und dieser Mann nichts in unserem Leben zu suchen hat", antwortet sie auf die Frage eines Followers.

Ende Februar gab Melissa die Trennung von ihrem Partner bekannt. "In den letzten Tagen gab es mehrere Situationen, die bewiesen haben, dass diese Entscheidung richtig war", schrieb sie auf Instagram. Es habe Situationen und Aktionen gegeben, die sie weder akzeptieren noch unterstützen kann, denn sie müsse ihr Kind schützen, führte die Reality-TV-Teilnehmerin weiter aus. Kurz darauf sprach Melissa dann in einem Interview mit MDR Jump offen über ihre Erfahrungen. "Ich habe mich im Gästebad eingeschlossen und habe schlussendlich die Polizei gerufen, habe bitterlich geweint und wollte einfach nur, dass jemand kommt und mir hilft", erzählte sie.

Melissa hatte 2019 in der TV-Show "Hochzeit auf den ersten Blick" den Kandidaten Philipp (37) geheiratet und bekam mit ihm einen Sohn. Rund zwei Jahre später ließ das Paar sich aber wieder scheiden. Danach ging Melissa eine neue Beziehung ein, bei der sie dachte, die große Liebe gefunden zu haben – bis ihr Ex handgreiflich wurde. Mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen, ist für die Mutter ein großer Schritt. "Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern trotz der Angst voranzuschreiten. In einer Welt, die uns oft sagt, wir sollen still sein, ist es mutig, unsere Stimme zu erheben und seine Geschichte zu erzählen. Denn in dieser Ehrlichkeit liegt unsere Stärke und Authentizität", verdeutlichte Melissa in einem Instagram-Beitrag.

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa, TV-Bekanntheit

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Melissa und Philipp von "Hochzeit auf den ersten Blick" mit ihrem Sohn

