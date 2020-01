Bei Philipp und Melissa ist das TV-Experiment Hochzeit auf den ersten Blick definitiv geglückt! Nachdem die beiden Liebessuchenden sich erst vorm Traualtar kennengelernt hatten, beschlossen sie, zusammenzubleiben. Seitdem läuft es für die Turteltauben wie am Schnürchen: Sie haben sich bereits eine gemeinsame Wohnung in Hamburg gesucht und wollen noch in diesem Jahr ein zweites Mal heiraten. Dieses Mal muss Melissa sich den Hochzeitsvorbereitungen natürlich selbst stellen – was sie mächtig unter Druck setzt!

"Die Vorbereitungen für unsere zweite Hochzeit laufen auf Hochtouren, denn schließlich haben wir auch nur noch sieben Monate und ein paar Tage Zeit!", schilderte die Blondine nun auf Instagram. "Und soll ich euch etwas verraten? Wir sind ziemlich spät dran!" Melissa habe noch keine Einladungen schreiben können – und auch die finale Absprache mit ihrer Kirche und Location stünden noch aus.

Zusätzlich zu ihrem Hochzeitsupdate postete sie noch ein hübsches neues Pärchenfoto mit ihrem Liebsten: Der Schnappschuss zeigt die Eheleute kurz vor einem Kuss – Melissa und Philipp haben ein verliebtes Grinsen im Gesicht. Besonders süß an der Aufnahme: Die Beauty geht für den Schmatzer auf die Zehenspitzen.

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Melissa und Philipp, Reality-TV-Paar

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Philipp und Melissa, bekannt aus "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / annvivien Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten Philipp und Melissa

