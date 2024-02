"Hochzeit auf den ersten Blick"-Mel erlitt häusliche Gewalt

Melissa hat eine schwere Zeit durchgemacht. Die Mama eines Sohnes hatte 2019 in der TV-Show Hochzeit auf den ersten Blick geheiratet. Rund zwei Jahre später trennte sie sich wieder von ihrem Mann Philipp (37) und ließ sich scheiden. Danach ging die Influencerin wieder eine neue Beziehung ein, doch die endete leider nicht gut: Melissa ist Opfer von häuslicher Gewalt geworden.

In ihrer Instagram-Story führt die TV-Bekanntheit das auf Nachfrage eines Fans weiter aus. Demnach erlebte sie nicht nur einmal häusliche Gewalt. Anzeichen dafür habe es aber nicht direkt gegeben: "Es gab schon häufiger Momente, wo man vielleicht hätte sagen können, dass es schwierig in der Aussprache und im Aggressionslevel ist, aber man rechnet damit einfach nicht." Sie habe direkt danach allerdings Anzeige erstattet. "Ich habe auch die Polizei gerufen. [...] So etwas ist ein No-Go. Ich bitte wirklich jeden innigst, dass der das Ganze anzeigt", betont Melissa außerdem.

Schon vor wenigen Tagen deutete Melissa an, dass sie Schlimmes erleben musste. "Es gibt halt gewisse Situationen und Aktionen, die kann und möchte ich nicht akzeptieren und unterstützen und da muss man dann auch sein eigenes Kind schützen und somit sind wir nur noch zu zweit", erklärte sie, als sie die Trennung öffentlich machte.

