So teuer war "Hochzeit auf den ersten Blick"-Mels Scheidung!

Melissa musste für das Ehe-Aus tief in die Tasche greifen! Schon 2021 hatte die Influencerin bekannt gegeben, dass ihr Gatte Philipp (36) und sie sich getrennt haben. Doch die darauffolgende Scheidung war für das Hochzeit auf den ersten Blick-Duo alles andere als unkompliziert: Mehrere Versuche scheiterten, bis die Papiere dann im Oktober 2023 endlich offiziell durch waren. Aber wie kostspielig war Melissa und Philipps Scheidung denn letztendlich insgesamt?

Auf Instagram gewährt Melissa ihren Fans jetzt einen ehrlichen Einblick in die Anwaltskosten – und die haben es so richtig in sich! "Ich denke, dass ich am Ende 20.000 bis 30.000 Euro für den Anwalt und Co. gezahlt habe", fasst die ehemalige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin zusammen. Zusätzlich zu der Scheidung seien aber auch noch "weitere Verfahren" dazugekommen, bei denen es um den gemeinsamen Sohn des Ex-Paares ging.

Warum genau sich die Scheidung so lange gezogen hat, erklärten Melissa und Philipp bislang noch nicht. Doch die Erzieherin dürfte froh sein, dass die Prozedur nun vorbei ist. Immerhin hat die ehemalige Datingshow-Kandidatin inzwischen bereits einen neuen Partner, mit dem sie auch schon unter einem Dach wohnt.

Anzeige

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Philipp und Melissa mit ihrem Sohn im September 2021 in Hamburg

Anzeige

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa, ehemalige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmerin 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de