So schön waren die Stars auch nach der großen Oscar-Verleihung! In der Nacht von Sonntag auf Montag sorgte das Megaevent in Hollywood wieder für ordentlich Trubel und einen enormen Star-Auflauf. Auf dem roten Teppich übertrumpften sich die Gäste gegenseitig mit ihren atemberaubenden Looks, bevor die Gewinner des Abends bekannt gegeben wurden. Doch auch danach war damit noch längst nicht Schluss: Auf der Vanity-Fair-Afterparty gab es ebenfalls einige Fashion-Highlights zu sehen!

Charlize Theron (44) begeisterte auf dem Red Carpet der Awardzeremonie noch klassisch-schön in Schwarz, schlüpfte danach allerdings in einen verspielten Dress mit mehreren Fransen-Lagen in Gold. Kate Beckinsale (46) hingegen setzte auf ein verführerisches rotes Kleid, das ihre Kurven umschmeichelte. Halston Sage (26) sorgte mit einem Traum in Rosa für einen absoluten Wow-Auftritt. Der bodenlange Stoff und der asymmetrische Ausschnitt zogen alle Blicke auf sich.

Hailey Bieber (23) hatte sich einen schwarzen, teilweise transparenten Dress herausgepickt, in dem ihre langen Beine durch den megahohen Schlitz hervorragend zur Geltung kamen. Auch ihre Modelkollegin Candice Swanepoel (31) zeigte untenherum viel Haut. Ihr blauer Jumpsuit hatte durch seine lange Schleppe außerdem einen außergewöhnlichen Glamourfaktor. Schauspielerin Kiki Layne weiß, wie ein schlichter Schnitt zum Hingucker wird: Ihr goldener, geradliniger Look war komplett mit Pailletten besetzt. High School Musical-Star Vanessa Hudgens (31) begeistere ihrerseits in einem lilafarbenen Outfit mit verspielten Bändern und einem Hammer-Dekolleté.

Schauspielerin Margaret Qualley (25) posierte in einem beigefarbenen Vokuhila-Kleid, das mit Puffärmeln und Tüll zur eleganten Abendgarderobe wurde. Unterdessen ließ Paris Jackson (21) den Abend in einer Robe in grünen und rosafarbenen Pastelltönen ausklingen, die vor allem wegen des aufwendigen Federrocks für Aufsehen sorgte. Auch Sydney Sweeney (22) hatte sich für ein Ballkleid entschieden. Der Stoff war mit einem Meer von Blumen bestickt und der Herzausschnitt zauberte ein hinreißendes Dekolleté.

Getty Images Hailey Bieber bei der Vanity-Fair-Afterparty der Oscars 2020

Getty Images Candice Swanepoel bei der Vanity-Fair-Afterparty der Oscars 2020

Getty Images Kiki Layne bei der Vanity-Fair-Afterparty der Oscars 2020

Getty Images Vanessa Hudgens bei der Vanity-Fair-Afterparty der Oscars 2020

Getty Images Margaret Qualley bei der Vanity-Fair-Afterparty der Oscars 2020

Getty Images Paris Jackson bei der Vanity-Fair-Afterparty der Oscars 2020

Getty Images Sydney Sweeney bei der Vanity-Fair-Afterparty der Oscars 2020



