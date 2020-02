Atemberaubende Roben, wohin das Auge reicht! Vor wenigen Augenblicken fand in Los Angeles das Event des Jahres statt – im Dolby Theatre wurden die heiß begehrten Oscars verliehen. Ganz Hollywood war bei diesem Mega-Spektakel natürlich am Start und dem Anlass entsprechend schmissen sich die Stars und Sternchen ordentlich in Schale. Promiflash hat für euch jetzt die schönsten Looks der Veranstaltung zusammengefasst.

Ohne Frage gehörte Renée Zellweger (50) zu den Frauen des Abends. Sie durfte sich nicht nur über einen Goldjungen in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" freuen, sie sah in ihrem weißen, bodenlangen, eng geschnittenen Off-Shoulder-Kleid einfach fantastisch aus. Charlize Theron (44) musste sich zwar am Abend gegen Renée geschlagen geben, konnte aber mit ihrem Kleid richtig punkten. Sie zeigte wie ihre Kollegin Schulter und dank eines sehr hohen Schlitzes extrem viel Bein – setzte allerdings im Gegenzug auf die Farbe Schwarz. Auch Scarlett Johansson (35) ging ohne eine Trophäe nach Hause, zog mit ihrem Style aber definitiv alle Blicke auf sich. Die Schauspielerin erschien in einem eleganten Kleid in Metallic-Optik – doch das Dress wurde ziemlich schnell zur Nebensache. Das absolute Highlight an Scarlett waren ihre Ohrringe, die mit fast zwei Millionen Euro alles andere als ein Schnäppchen waren.

Funkelnd lief auch Ex-Grey's Anatomy-Star Sandra Oh (48) über den roten Teppich. Getreu dem Motto "mehr ist mehr" entschied sie sich für ein champagnerfarbenes Kleid, das mit Pailletten und Tüll-Rüschen besetzt war – und dieser Look stach zwischen den sonst eher zurückhaltenden Roben hervor. Davon ließ sich aber zum Beispiel Rebel Wilson (39) nicht einschüchtern. Auch sie machte in ihrem goldenen, glitzernden Stöffchen eine extrem gute Figur. Natalie Portman (38) ließ sich für die Verleihung etwas ganz Besonderes einfallen: Die 38-Jährige trug nicht nur ein atemberaubendes Kleid, auf dem Saum ihres Umhangs standen die Namen von nicht-nominierte Filmschöpferinnen geschrieben. Damit wollte die Hollywood-Beauty ein klares Statement setzen und aufzeigen, dass erneut nur Männer in der Kategorie "Beste Regie" nominiert wurden.

