So sehen strahlende Gewinner aus! In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in Hollywood zum 92. Mal die Oscars verliehen. Die besten Filme und Schauspieler des vergangenen Jahres wurden mit einer der begehrten goldenen Trophäen ausgezeichnet. In insgesamt 24 Kategorien konnten sich unter anderem Kino-Stars, Regisseure, Produzenten, Kameramänner und Drehbuchschreiber bei der glamourösen Gala über einen der Goldjungen freuen: Das sind alle Oscar-Gewinner 2020!

Die wohl wichtigste Kategorie der Oscars ist "Bester Film". In diesem Jahr konnte sich dort der Streifen "Parasite" durchsetzen. Als bester Hauptdarsteller und beste Hauptdarstellerin staubten Joaquin Phoenix (45) und Renee Zellweger (50) jeweils einen Preis ab – beide galten schon im Vorfeld als absolute Favoriten. Auch, dass Brad Pitt (56) als bester Nebendarsteller für seine Rolle in "Once upon a Time... in Hollywood" ausgezeichnet wurde, dürfte Film-Fans wohl nicht groß überraschen. Immerhin konnte er für diesen Part schon einige Preise mit nach Hause nehmen. Das weibliche Pendant gewann Laura Dern (53) für das Netflix-Drama "Marriage Story".

Obwohl "Joker" mit insgesamt elf Nominierungen vorher noch als absoluter Abräumer galt, konnte die Comic-Adaption "nur" zwei Oscars einstreichen. Stattdessen war der südkoreanische Film "Parasite" mit vier Trophäen der Sieger des Abends. Das sind alle Oscar-Gewinner in diesem Jahr:

Bester Nebendarsteller:

Brad Pitt für "Once upon a Time... in Hollywood"

Bester Animationsfilm:

Josh Cooley, Mark Nielsen und Jonas Rivera für “Toy Story 4”

Bester animierter Kurzfilm:

Matthew A. Cherry und Karen Rupert Toliver für “Hair Love”

Bestes Original-Drehbuch:

Bong Joon Ho und Han Jin Won für “Parasite”

Bestes adaptiertes Drehbuch:

Taika Waititi für "Jojo Rabbit"

Bester Kurzfilm:

Marshall Curry für “The Neighbors’ Window”

Bestes Szenenbild:

Barbara Ling und Nancy Haigh für “Once upon a time… in Hollywood”

Bestes Kostümdesign:

Jacqueline Durran für “Little Women”

Bester Dokumentarfilm:

Yi Seung-Jun und Gary Byung-Seok Kam für “Learning to Skateboard in a Warzone”

Beste Nebendarstellerin:

Laura Dern für "Marriage Story"

Beste Tonbearbeitung:

Donald Sylvester für “Ford v Ferrari”

Bester Ton:

Mark Taylor und Stuart Wilson für “1917”

Beste Kamera:

Roger Deakins für “1917”

Bester Schnitt:

Michael McCusker und Andrew Buckland für “Ford v Ferrari”

Beste visuelle Effekte:

Giullleaume Rocheran und Greg Buttler für “1917”

Bestes Make-up und beste Frisuren:

Kazu Hero, Anne Morgan und Vivienne Baker für “Bombshell”

Bester internationaler Film:

Bong Joon Ho für “Parasite”

Beste Filmmusik:

Hildur Guðnadóttir für “Joker”

Bester Song:

Elton John (72) und Bernie Taupin für "Rocketman"

Bester Hauptdarsteller:

Joaquin Phoenix für "Joker"

Beste Hauptdarstellerin:

Renee Zellweger für "Judy"

Bester Film:

Kwak Sin Ae und Bong Joon Ho für "Parasite"

