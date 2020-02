Himmlische Red-Carpet-Momente bei den Oscars! Am Sonntagabend fand die große Award-Verleihung im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Zahlreiche Schauspieler und Regisseure, darunter Joaquin Phoenix (Joker) und Bong Joon-ho (Parasite) durften sich während der Gala über einen Goldjungen freuen. Nach der Auszeichnung stand dann die legendäre Vanity-Fair-After-Party an – und bei der stahlen besonders die langbeinigen Victoria's Secret-Schönheiten den anderen Gästen die Show!

In einem Traum aus weißer Seide stolzierte Ex-Engel Adriana Lima (38) am Sonntagabend über den roten Teppich des Events. Mit einem tiefen Ausschnitt, funkelnder Strumpfhose und seeehr hohem Beinschlitz geizte das brasilianische Supermodel nicht mit seinen Reizen. Doch auch Laufsteg-Kollegin Candice Swanepoel (31) sorgte für einen echten Wow-Moment: In einem Satin-Jumpsuit mit XL-Schleppe setzte die Blondine ihre langen Beine in Szene. Farblich passend kleidete sich auch Joan Smalls (31): Die Puerto Ricanerin wählte für die Oscar-Party ein mehrlagig gerüschtes Bandeau-Dress – ihre Brüste wurden in dem Fummel nur von zwei mit Diamanten besetzten Körbchen verdeckt.

Winnie Harlow (25) versetzte die Fotografen am Teppich hingegen in Hochzeitsfieber: Die Kanadierin posierte in einem weißen Spitzen-Look mit großen Tüllarmen und High-Heels im Ballerina-Style vor den Reportern. Etwas schlichter erschien Stella Maxwell (29): Die Belgierin, die erst vor Kurzem als Gast-Jurorin bei Germany's next Topmodel aufgetreten war, schmiss sich in ein bodenlanges, nachtblaues Funkel-Kleid – und auch Sara Sampaio (28) wählte eine klassische schwarze Variante.

Getty Images Adriana Lima bei der Vanity Fair Oscar Party 2020

Getty Images Candice Swanepoel bei der Vanity Fair Oscar Party 2020

Getty Images Joan Smalls bei der Vanity Fair Oscar Party 2020

Getty Images Winnie Harlow bei der Vanity Fair Oscar Party 2020

Getty Images Stella Maxwell bei der Vanity Fair Oscar Party 2020

Getty Images Sara Sampaio bei der Vanity Fair Oscar Party 2020



