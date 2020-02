Was für eine Überraschung! Heute Abend hat das Warten für alle Big Brother-Fans endlich ein Ende: Die Bewohner beziehen den berühmt-berüchtigten TV-Container, der zum einen in ein luxuriöses Glashaus und zum anderen in ein bescheidenes Blockhaus verwandelt wurde. Von Moderator Jochen Schropp (41) werden die Stars von morgen live im Studio begrüßt, bevor sie in ihre überwachte neue Bleibe ziehen. Die ersten zehn durften sich bis jetzt sogar für eine der beiden Seiten entscheiden. Verblüffend dabei ist: Unerwartet viele Kandidaten entscheiden sich für die Holzhütte!

Ein großzügiger Garten mit Pool, Jacuzzi und Grünfläche sowie ein gemütlicher, moderner Wohnraum mit edlen Sitz- und Schlafgelegenheiten sowie technischem Schnickschnack warten auf die Neuankömmlinge des Glashauses. Dafür haben sich bislang auch Philipp, Michelle und Gina entschieden. "Ich denke, es ist ganz cool da und es gibt Essen", rechtfertigte Gina ihre Wahl. Michelle hatte einen ganz anderen Grund. "Weil ich jetzt gerade echt eine Zigarette möchte und Angst habe, dass es in dem Holzgedöns keine gibt", erklärte sie.

Für das "Holsgedöns", das deutlich rustikalere Gartenhaus mit nur rund 90 Quadratmeter Fläche, entschieden sich aber doch überraschend viele Teilnehmer: Rebecca, Denny, Pat, Cedric, Mareike, René und Vanessa! "Falls ich dann mal wechseln sollte, kann ich den Luxus danach noch mehr genießen", so Rebecca. Vanessa hingegen sei kein Technik-Freak und gebe sich für den Anfang mit weniger zufrieden. Denny hatte eine andere Begründung parat: "Ich wollte schon immer mal Hühner haben, um eigene Eier zu haben", scherzte er.

SAT.1/Arya Shirazi Die "Big Brother"-Kandidaten 2020

SAT.1/Willi Weber Collage: Die zwei "Big Brother"-Häuser 2020

SAT.1/Willi Weber Die Hühner im "Big Brother"-Haus 2020

