Dieser Kandidat gewinnt diesjährige "Big Brother"-Staffel

Am heutigen Abend fand das große Finale von Big Brother statt. Nach 50 Tagen im berühmt-berüchtigten Container des Reality-TV-Formats wurde endlich entschieden, wer sich den Sieg und damit das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro sichern konnte: Kandidat Marcel setzte sich gegen seine fünf Mitstreiter durch und wurde zum Gewinner gekürt! Dass er den ersten Platz erreichte, bedeutete ihm wohl sehr viel – immerhin nahm er bereits zum dritten Mal an der Show teil, musste sich in der Vergangenheit aber immer mit dem zweiten Platz zufriedengeben. "Danke für alles, danke für die tolle Reise", betonte der Reality-TV-Teilnehmer.

Aber Marcel war nicht der Einzige, der die Zuschauer im Finale begeistern konnte. Auf dem zweiten Platz landete Tanja, die nach ihrem freiwilligen Exit im vergangenen Jahr zu "Big Brother" zurückkehrte und ein ziemlich starkes Comeback feierte. Dicht hinter ihr landete Kandidat Tino, der wohl als stiller Favorit der diesjährigen Staffel galt. Mit dem vierten Platz musste sich Stefan zufriedengeben, der während seiner Zeit im Container ganze sechs Nominierungen überstand. Den fünften Platz machte Nachrückerin Saskia, die die Fans wohl mit ihrem Humor überzeugen konnte, während Dino den sechsten Platz belegte.

In der diesjährigen Staffel durften sich die Kandidaten über eine Reihe bekannter Gesichter freuen. Realitystar Matthias Mangiapane (41), der 2023 den fünften Platz bei Promi Big Brother gemacht hatte, stattete den Bewohnern den ersten Promi-Besuch ab und stand ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Aber auch Temptation Island V.I.P.-Bekanntheit Emmy Russ (25), Promis unter Palmen-Sieger Cosimo Citiolo (43), Ex-Dschungelcamperin Gina-Lisa Lohfink (38) und Influencerin Janine Pink (38) begaben sich für eine kurze Zeit in den Container. Zuletzt zog Jenny Elvers (52) als prominenter Gast ein – und sorgte bei den Teilnehmern ebenfalls für Überraschungen und beeinflusste das Geschehen im Haus mit einer Nominierungsstimme.

Marcel, "Big Brother"-Gewinner 2025

Matthias Mangiapane bei "Promi Big Brother"

