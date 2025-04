Das sind die neun verbliebenen "Big Brother"-Kandidaten

Ende Februar zogen die ersten Bewohner in den berühmten Big Brother-Container – und seither ist einiges passiert. Wöchentlich zogen neue Reality-TV-Neulinge ein und genauso mussten bereits einige Kandidaten wieder ihre Koffer packen. Mittlerweile stehen die besten neun Bewohner fest, die jetzt nur noch neun Tage von dem Gewinn von 50.000 Euro entfernt sind. Die Chance auf den Sieg haben noch die 41-jährige Ulrike aus Dortmund, der Gesundheits- und Krankenpfleger Dino, der 23-jährige Fußballer Stefan und die leidenschaftliche Musikerin Iris. Ebenso vom Gewinn träumen dürfen die Leipzigerin Julia, der Landwirt Tino, die Ex-"Big Brother"-Kandidaten Marcel und Tanja sowie die Nienburgerin Saskia.

Die Top-Neun hat sich diesen Status hart erkämpft, denn bereits die Hälfte der Kandidaten musste den Container verlassen. Den Content Creator Nadiem aus Bochum traf es am härtesten: Er belegte den zehnten Platz und verpasste haarscharf die Chance auf die Top-Neun. Auch der ehemalige "Big Brother"-Kandidat Ulf, die 21-jährige Adriana, die Österreicherin Corinna und die Krankenschwester Mariama mussten sich verabschieden. Dasselbe Schicksal traf zudem das Model Marvin, die Bürokauffrau Florentina, die Vertriebsmitarbeiterin Aurelia und den 23-jährigen Mika.

Der Sender hat sich für die diesjährige "Big Brother"-Staffel etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Jede Woche zieht ein prominenter Gast in den Container ein. Vergangene Woche stieß die Reality-TV-Bekanntheit Jenny Elvers (52) dazu und gab den Kandidaten wertvolle Tipps. Zuvor waren schon die Container-Stars Emmy Russ (25), Cosimo Citiolo (43), Gina-Lisa Lohfink (38) und Janine Pink (37) zu Besuch. Der erste Promibesuch fand in Woche fünf statt: Dort beehrte Matthias Mangiapane (41) die Bewohner mit seiner Anwesenheit. Wer wohl in Woche sieben dazustoßen wird?

Joyn / Christoph Köstlin / Marc Rehbeck Jochen Schropp, Elena Gruschka, Melissa Khalaj und Jochen Bendel

Joyn/Claudius Pflug Jenny Elvers, TV-Persönlichkeit

