Verführerin Julia beschimpft Emmy Russ bei "Big Brother"

Im Big Brother-Haus sind die Emotionen hochgekocht: Zwischen Emmy Russ (25), bekannt aus Formaten wie Temptation Island V.I.P., und Julia Oemler kam es zu einem heftigen Streit. Die Leipzigerin, die schon früher mit Emmy aneinandergeraten war, konnte ihre Abneigung gegen den Reality-TV-Star nicht verbergen. "Nenn mich nicht Maus", schrie sie Emmy an, nachdem diese sie seit ihrem Einzug am Dienstag angeblich "keines Blickes" gewürdigt habe. "Maus, ich habe dich begrüßt. Das ist schon respektvoll gewesen", konterte Emmy gewohnt kühl. Julia stürmte daraufhin sichtlich aufgebracht aus dem Gespräch und schimpfte weiter. "So ein widerlicher Mensch, ehrlich. Du kannst froh sein, wenn du nachts schlafen kannst, du ekelhaftes Stück Dreck", rief die Sächsin und machte ihrem Frust lautstark Luft.

Denn die beiden Blondinen haben eine turbulente Vorgeschichte: Bereits 2022 bei "Temptation Island V.I.P." war Julia als Verführerin eingesetzt worden, um die Treue des damaligen Partners von Emmy, Udo Bönstrup (30), zu testen. Dabei kam es zu Spannungen, da Emmy Julia schwer beleidigt haben soll. "Sie hat mich eine Wanderh*re genannt", erklärte Julia. Seither scheinen sich die beiden Frauen nicht mehr grün zu sein. Den Konflikt bei "Big Brother" heizte Emmy zusätzlich an, als sie Julia bei einem Gespräch mit Mariama Bah konfrontierte – und dabei die beiden vermeintlichen Freundinnen gegeneinander ausspielte. Emmy erklärte später, sie habe Mariama nur vor Julia warnen wollen, was diese jedoch als gezielte Provokation empfand.

Emmy Russ ist für ihre selbstbewusste und provokante Art bekannt und sorgte bereits in der Vergangenheit mit ihrer Teilnahme an Reality-TV-Formaten für Aufsehen. Sie lebt inzwischen in Spanien und genießt dort ein glamouröses Leben abseits des Medienrummels. Julia hingegen konnte sich durch ihre TV-Auftritte ebenfalls eine Fangemeinde aufbauen und ist nicht minder direkt als ihre Rivalin. Dennoch hat Emmy, die zuletzt an der Seite von Cosimo Citiolo (43) in Forsthaus Rampensau zu sehen war, sich ihr gegenüber immer als überlegenes Reality-Starlet präsentiert: "Ich bin VIP und du bist normal." In "Big Brother" kreuzen sich nun erneut ihre Wege, und es bleibt abzuwarten, ob die beiden Frauen im Container noch zu einer friedlicheren Basis finden – oder ob der nächste Streit nur eine Frage der Zeit ist.

Joyn / Marc Rehbeck Emmy Russ, Realitystar

Joyn / Nadine Rupp Emmy Russ und Cosimo Citiolo, "Forsthaus Rampensau"-Duo 2024

