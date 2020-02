Am kommenden Montagabend ziehen 14 Bewohner in die zwei neuen Big Brother-Container ein. Fast sechs Jahre, nachdem die zwölfte Staffel zu Ende ging, geht es endlich wieder los mit der kultigen Überwachungsshow. Jochen Schropp (41) moderiert alles rund um den TV-Knast. In diesem Jahr wird es besonders hart für die Kandidaten, da sie ständig von den Zuschauern via App bewertet werden, was sich sogar auf die gefürchteten Nominierungen auswirken kann. Doch wer sind eigentlich diese Leute, die sich 100 Tage lang von 95 Kameras rund um die Uhr filmen lassen?

Viel ist noch nicht über die Bewohner bekannt, außer ihre Vornamen, ihr Alter, ihre Herkunft und ihr Beruf. Es sind sieben Frauen und sieben Männer im Alter von 19 bis 44 Jahren. Vom Studenten, über Kellner, Pfleger, Security, Eventmanager, Profiboxer, Trauerredner bis hin zum Kung-Fu-Lehrer – die Palette an Berufen ist breit. Auch die Gesichter enthüllt Sat.1 am Wochenende endlich – die Truppe sieht wirklich abwechslungsreich und vielfältig aus

Ein bisschen mehr erfährt man in der genaueren Kandidaten-Beschreibung – denn jeder musste sich mit einem Satz mehr oder weniger vorstellen. Die Zitate zeigen, dass die TV-WG ein sehr unterhaltsamer Haufen werden dürfte. Der 33-jährige Marketing-Manager Mac sagt beispielsweise über sich: "Auf den ersten Blick wirke ich wie ein ungebildeter, krimineller, selbstverliebter Unsympath. Unterhalte dich mit mir und ich nehme dir deine Vorurteile!" Auch die 21-jährige Rebecca beweist Selbstironie: "Ich liebe Reality-Shows! Für den Bachelor bin ich zu hässlich, von daher versuche ich es jetzt bei 'Big Brother'!" Der 30-jährige Pat dürfte es wegen seiner Eigenschaften im Container schwer haben: "Ich bin ein Hypochonder, eine Nervensäge, viel zu eitel und man muss mir alles fünf Mal erklären – dennoch bin ich ganz liebenswert."

Hier ein Überblick aller 14 Kandidaten:

Cathleen, 38 Jahre, ambulante Pflegekraft aus Schwetzingen

Cedric, 26 Jahre, Mitarbeiter im Sicherheitsdienst aus Frankfurt

Denny, 32 Jahre, Profiboxer aus Königs Wusterhausen

Gina, 19 Jahre, Kellnerin aus Würzburg

Mac, 33 Jahre, Marketing-Manager aus Wien

Mareike, 37 Jahre, Tauchschulenbesitzerin aus Maspalomas, Spanien

Maria, 35 Jahre, Kundenberaterin in einer Eventagentur aus Dreieich

Michelle, 26 Jahre, Altenpflegerin aus Bochum

Pat, 30 Jahre, Trauredner aus Uetze

Philipp, 30 Jahre, Eventmanager aus Düsseldorf

Rebecca, 21 Jahre, Studentin aus Soest

René, 44 Jahre, Kung-Fu-Lehrer aus Bamberg

Tim, 21 Jahre, Student aus Aachen

Vanessa, 26 Jahre, technisch versierte Verkäuferin aus Flensburg

© SAT.1/Arya Shirazi Mac, Kandidat bei "Big Brother" 2020

© SAT.1/Arya Shirazi "Big Brother"-Bewohnerin Rebecca

© SAT.1/Arya Shirazi "Big Brother"-Bewohner Pat

© SAT.1/Arya Shirazi Cathleen, Teilnehmerin bei "Big Brother" 2020

© SAT.1/Arya Shirazi "Big Brother"-Kandidat Cedric

© SAT.1/Arya Shirazi "Big Brother"-Bewohner Denny

© SAT.1/Arya Shirazi Gina, Kandidatin bei "Big Brother" 2020

© SAT.1/Arya Shirazi Mareike, "Big Brother"-Bewohnerin 2020

© SAT.1/Arya Shirazi "Big Brother"-Kandidatin Maria

© SAT.1/Arya Shirazi Michelle, Teilnehmerin bei "Big Brother"

© SAT.1/Arya Shirazi "Big Brother"-Teilnehmer Philipp

© SAT.1/Arya Shirazi "Big Brother"-Teilnehmer René

© SAT.1/Arya Shirazi "Big Brother"-Kandidat Tim

© SAT.1/Arya Shirazi Vanessa, Kandidatin bei "Big Brother" 2020

Auf welchen Kandidaten freut ihr euch am meisten?



