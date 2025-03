Emmy Russ zieht als Gast in den "Big Brother"-Container

Die Bewohner im Big Brother-Container haben gerade ihre erste Woche überstanden, da bahnt sich die nächste Überraschung an. Emmy Russ (25) mischt ab Dienstag die Stimmung unter den Kandidaten auf. Wie Joyn in einer Pressemitteilung bekannt gibt, soll die Forsthaus Rampensau-Bekanntheit für emotionale Momente und spannende Gespräche sorgen. Die Blondine erhält allerdings auch eine Nominierungsstimme und könnte damit den Verlauf der Show beeinflussen. Die Influencerin kennt sich in diesem Bereich bestens aus: 2020 nahm sie bei Promi Big Brother teil und belegte den fünften Platz.

Vor Emmy konnte sich Matthias Mangiapane (41) einen Eindruck vom diesjährigen Cast machen. Der Realitystar war der erste prominente Gast im Container und hätte das Fass beinahe sofort zu Beginn zum Überlaufen gebracht. Anders als die anderen Bewohner weiß er nämlich, dass die Kandidatin Mariama verlobt ist. Ihren Beziehungsstatus hält die ehemalige "My Style Rocks"-Teilnehmerin allerdings bislang geheim. "Wir könnten heute auch ganz böse sein, das klarstellen und mal alle fragen, wer denn hier Single ist. Das scheppert noch!", dachte sich Matthias in der Show.

Dass Mariama und einige der anderen Kandidaten, wie Germany Shore-Star Marvin, bereits in der Öffentlichkeit stehen, gefällt nicht allen Fans. "Das sollen 'Normalos' sein? Fast jeder hat mehrere Tausend Follower. Das kann nicht euer Ernst sein", beschwerte sich eine Userin unter einem Post auf dem offiziellen Instagram-Account der Show.

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane, TV-Star

Joyn / Willi Weber "Big Brother"-Kandidaten 2025

