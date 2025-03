Dieser Realitystar ist der nächste Gast bei "Big Brother"

Diese Woche geht es im Big Brother-Container hoch her: Gleich zwei Bewohner müssen ihre Koffer packen – doch die Nachzügler stehen schon bereit. Wie Joyn in einer Pressemitteilung bekannt gibt, zieht das 35-jährige OnlyFans-Model Corinna am Mittwoch in das Haus ein. Die gebürtige Österreicherin lebt seit zwei Jahren ohne festen Wohnsitz, reist um die Welt und beschreibt sich selbst als überzeugte Veganerin. Keine 24 Stunden später gesellt sich dann ein echtes Schwergewicht aus der Reality-TV-Szene dazu: Cosimo Citiolo (43), besser bekannt als "Checker vom Neckar", wird als prominenter Gast seine ganz eigene Würze in den Container bringen.

Cosimo, der 2011 als Finalist von "Big Brother" zum ersten Mal Bekanntheit erlangte, hat seither eine bemerkenswerte Karriere im Unterhaltungsgeschäft hingelegt. Mit Auftritten bei Formaten wie Kampf der Realitystars, Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! und Das Sommerhaus der Stars hat er sich einen festen Platz in der Reality-TV-Landschaft gesichert. Die Fans spekulieren nun, wie der 43-Jährige auf die aktuelle Besetzung reagieren wird und ob er – ähnlich wie die vorherigen Promi-Gäste Emmy Russ (25) und Matthias Mangiapane (41) – für Chaos sorgen wird. Emmy sorgte zuletzt sogar für kleinere Wortgefechte im Haus, bevor auch sie die "Big Brother"-Bühne wieder verließ.

Bereits vor wenigen Wochen zog Emmy für einige Tage in den Container ein. Auch Matthias hatte zuvor mit Charme und spitzer Zunge für Aufsehen gesorgt. Ihre Einflüsse auf die Container-Dynamik waren jeweils beachtlich – doch keiner der beiden konnte sich einen langfristigen Platz im Haus sichern. Die Show, die regelmäßig auch vermeintlich "normale" Bewohner ins Rampenlicht rückt, bleibt eine Bühne für spannende Persönlichkeiten. Mit Cosimo scheint Joyn nun erneut die Reality-TV-Elite ins Projekt zu integrieren – sehr zur Freude der eingeschworenen Fangemeinde.

