Stargast Janine Pink mischt diese Woche "Big Brother" auf

Janine Pink (37), Gewinnerin der siebten Staffel von Promi Big Brother, kehrt zurück ins berühmteste TV-Haus Deutschlands. Am Dienstag, 25. März, zieht die ehemalige Realityshow-Siegerin live ab 19:15 Uhr im 24/7-Stream auf Joyn und in "Big Brother – Die Show" auf sixx für eine Woche als prominenter Gast in der aktuellen Big Brother-Staffel ein. Die gebürtige Leipzigerin, die es derzeit mit der Liebe langsam angehen lässt, bringt laut Joyn nicht nur ihren Charme, sondern auch eine besondere Verantwortung mit: Sie wird die neu nominierten Bewohner in zwei Teams einteilen, die bei der wöchentlichen Aufgabe gegeneinander antreten. "Ich bin so aufgeregt", lässt sie ihre Fans in ihrer Instagram-Story wissen. Diese Woche hat somit einen prominenten Schiedsrichter – und die Zuschauer dürfen über die Joyn-App abstimmen, welche Gruppe gewinnt.

Mit Janines Einzug in die Normalo-Staffel wird auch die sogenannte Horrorwoche gestartet, die den Bewohnern einige Herausforderungen abverlangt. Neben den klassischen Aufgaben warten laut Presseportal Bestrafungen sowie "schaurige Überraschungen" auf sie, darunter nur Kohl als Nahrungsmittel für nicht bestandene Aufgaben und die unliebsame Konfrontation mit ihren Regelverstößen der ersten 25 Tage. Janine selbst wird diese Dynamik genau beobachten und bleibt vorerst geschützt vor den drastischen Konsequenzen, die für die regulären Teilnehmer gelten. Dennoch dürfte ihr Einfluss für Spannungen sorgen. Bereits die letzten prominenten Gäste, darunter Gina-Lisa Lohfink (38), Matthias Mangiapane (41) und Emmy Russ (25), sorgten für zahlreiche Konflikte und eine verschärfte Gruppendynamik im Haus.

Janine holte in früheren Formaten die Zuschauer mit ihrer lockeren und sympathischen Art auf ihre Seite. Fans sind gespannt, wie die Bewohner auf das Realitysternchen reagieren. Am Montag, 24. März, präsentieren Melissa Khalaj (35) und Jochen Bendel (57) die Show, ab Dienstag begrüßen Melissa und Jochen Schropp (46) alle Promis und Aussteiger auf der Studio-Couch. Die Show liefert regelmäßig turbulente TV-Momente, ausgelöst durch den Mix aus prominenten und unbekannten Gesichtern. Ähnlich wie bei Janines Vorgänger-Gästen bleibt abzuwarten, inwiefern sie die Beziehungen im Haus prägen wird. Für spannende Unterhaltung ist schon jetzt gesorgt – sowohl für eingefleischte Fans als auch für neue Zuschauer.

Joyn / Marc Rehbeck Emmy Russ, Realitystar

Joyn / Christoph Köstlin / Marc Rehbeck Jochen Schropp, Elena Gruschka, Melissa Khalaj und Jochen Bendel

