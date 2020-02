Gute Neuigkeiten für alle Fans der "Ku'damm"-Reihe! Im Sommer vergangenen Jahres war bestätigt worden, dass die Serie über die Berliner Tanzschule Galant eine dritte Staffel bekommt: Nach "Ku'damm 56" und "Ku'damm 59" soll das Historien-Spektakel mit Sonja Gerhardt (30) und Emilia Schüle (27) in den Hauptrollen in den Sechzigerjahren fortgeführt werden. Die Liebhaber der Geschichte dürfen sich nun offiziell für den Nachfolger bereit machen: Die Dreharbeiten für "Ku'damm 63" haben bereits begonnen!

Das erklärte das ZDF nun in einer Pressemeldung. Demnach sei der Startschuss für die Produktion am Montag in Berlin gefallen. Auch der Inhalt des dritten Teils ist bereits grob bekannt: So sollen sich Monika (Sonja Gerhard) und Joachim (Sabin Tambrea, 35) nach ihrer Hochzeit in Teil zwei in einer echten Ehekrise befinden – denn die leidenschaftliche Tänzerin erleidet eine Fehlgeburt. In Helgas (Maria Ehrich, 26) Liebesleben geht es ebenfalls rund: Die älteste Schöllack-Tochter beginnt trotz ihrer Ehe zu Wolfgang (August Wittgenstein, 39) eine heiße Affäre mit einem Tanzlehrer. Eva hingegen will sich als Galeristin endlich unabhängig machen – und erpresst dafür ihren Gatten Professor Fassbender (Heino Ferch, 56).

Wann genau "Ku'damm 63" ausgestrahlt wird, steht bisher noch nicht fest. Die Dreharbeiten sollen jedoch bis circa Mitte Mai andauern – etwas Geduld müssen die Fans also noch beweisen. Freut ihr euch auf die dritte Staffel? Stimmt unten ab.

